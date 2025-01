Colisão transversal envolvendo dois veículos deixa uma mulher morta na rodovia SE-343

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou uma morta na noite desta segunda-feira (13) na Rodovia SE-343, entre os municípios de General Maynard e Rosário do Catete.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que houve uma colisão transversal, quando um veículo Volkswagen modelo Parati, seguia no sentido General Maynard/Rosário do Catete e acabou sendo atingido transversalmente por outro veículo não identificado que trafegava na contramão e o motorista fugiu do local.

Os agentes informaram que a passageira do carro sem identificação morreu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e constatou o óbito da vitima.

Foto BPRv