Colocamos a casa em ordem para implantar um novo jeito de governar, diz Sérgio Reis

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, apresentou, nesta sexta-feira, 11, um balanço dos 100 primeiros dias de sua gestão. Em entrevista ao programa Bom Dia SE, da TV Sergipe, o gestor destacou os principais avanços alcançados nos três meses iniciais do seu mandato, com foco na reorganização da máquina pública e na identificação dos gargalos em áreas estratégicas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana e turismo. Segundo ele, o foco prioritário foi colocar a administração nos trilhos, para, a partir disso, implantar um novo jeito de governar.

“Ontem completamos oficialmente 100 dias de gestão e esse marco é simbólico porque representa o início de um novo ciclo para Lagarto. Assumimos um município com salários atrasados, falta de informações e de dados concretos. Mas, ao longo dos primeiros meses, conseguimos colocar a casa em ordem. Foi um período essencial para conhecer, de fato, a máquina pública, entender os gargalos administrativos, os problemas e, com esse diagnóstico em mãos, iniciar uma nova roupagem para a gestão, um novo jeito de governar, dando uma nova cara à nossa cidade”, destacou.

Chuvas

Logo nos primeiros meses, a Prefeitura atuou de forma emergencial após as fortes chuvas que atingiram o município. Dois grandes mutirões foram realizados nos bairros mais afetados, com acolhimento de famílias desabrigadas, entrega de cestas básicas, ações de saúde e limpeza urbana.

“Tivemos a presença do governador, das secretarias de Estado e atuamos. Fizemos todo o trabalho do levantamento técnico, doações de cestas básicas, colchões, garantindo, garantindo a assistência das famílias afetadas e, além disso começamos a identificar o gargalo de drenagem que vinha acontecendo ali, especialmente nos bairros Loiola 1 e 2, onde já estamos elaborando o projeto para o canal”, detalhou Sérgio.

Saúde e Educação

Outra área priorizada já no início da gestão foi a saúde, que registrou mais de 22 mil atendimentos na atenção básica, segundo Sérgio. “Além disso, foram mais de oito mil atendimentos domiciliares. Nós também dobramos o número de equipes de saúde, passando de sete para 15. Também aumentamos os atendimentos da Saúde da Família e hoje estamos com 30 equipes atuando no município”, pontuou, acrescentando que já estão previstas a construção de uma UPA 24h e três novas Unidades Básicas de Saúde em Lagarto.

De acordo com Sérgio, na Educação, com os programas “Reaviva Educação” e “Bom Dia Feliz”, a gestão priorizou o acolhimento estrutural e nutricional dos alunos. A consolidação da parceria com o Governo do Estado também possibilitou grandes avanços, como a inauguração de duas escolas totalmente estruturadas na cidade.

“Quando assumimos, encontramos as escolas desabastecidas. Conseguimos reformar mais de 30 unidades que estavam sem condições de uso pelas crianças. Implementamos o programa Bom dia Feliz, que garante desjejum logo na chegada, melhorando o desempenho e a comunicação dos alunos. Também reforçamos as ações no desporto escolar. O CIE, que estava abandonado, agora está ativo e, em apenas 90 dias, 20 estudantes já conquistaram medalhas em competições, inclusive aqui na capital”, frisou.

O prefeito destacou ainda o programa “Páscoa Mais Feliz”, que garantirá alimentos e peixe na Semana Santa para cerca de 10 mil famílias cadastradas.

Pioneirismo

Durante a entrevista, o chefe do Executivo Municipal também falou sobre uma ação pioneira e que colocou Lagarto em evidência no estado: a criação de uma secretaria exclusiva para pessoas com deficiência. “Durante a eleição, visitando um supermercado, vi muitas famílias com crianças autistas e percebi uma grande deficiência no atendimento a esse público. Isso me motivou. Fomos o primeiro município a criar uma secretaria voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, reafirmando nosso compromisso com a área social. Além disso, estamos avaliando a implantação da telemedicina, com estudos em andamento pela pasta para viabilizar esse avanço no nosso município”, disse.

Reestruturação administrativa

Sérgio Reis também apontou a regularização dos salários atrasados da administração anterior, e reestruturação administrativa, com redução de cargos comissionados, como pontos de destaque para recuperar a saúde financeira do município.”Identificamos a necessidade de profissionais mais qualificados em determinadas funções, mas os salários praticados anteriormente não eram compatíveis com esse nível técnico. Reduzimos o número de cargos e reestruturamos as funções, o que possibilitou atrair profissionais mais qualificados para nossa gestão”, explicou, continuando.

“Nos dois primeiros meses conseguimos reduzir o valor da folha salarial, o que vai impactar positivamente na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Cagebi, essencial para que possamos buscar financiamentos. Lagarto está negativado por ter ultrapassado o limite da responsabilidade durante sete quadrimestres consecutivos e estamos trabalhando para reverter isso”, completou.

Turismo

O prefeito também comemorou a inclusão de Lagarto no Mapa do Turismo Brasileiro, após criar sua política municipal de turismo e um fundo específico para o setor. “A certificação do Ministério do Turismo foi um grande ganho. Temos áreas com enorme potencial, como a região do Saboeiro, que é uma nascente com cachoeira belíssima. Já autorizamos o projeto para um projeto reestruturação que prevê a instalação de um teleférico. Além disso, nossa cidade tem estrutura para recepcionar turistas e estamos trabalhando para melhorar ainda mais. Estamos no caminho do desenvolvimento e vamos investir forte nisso”.

Obras estruturantes

O gestor também apresentou os grandes projetos estruturantes que farão o município avançar em sua infraestrutura, como o projeto do Quadrilátero, que inclui a duplicação da BR-235, criação de um rodoanel e interligação com Itabaiana. Sérgio também falou sobre o “Morando Bem”, que beneficiará 480 famílias e sobre a implantação da Sala do Empreendedor, que facilitará a vida de quem quer abrir ou regularizar empresas na cidade.

“Firmamos uma parceria com o Governo do Estado, por meio do governador Fábio Mitidieri, que tem nos possibilitado conquistar grandes obras. Já recebemos a pavimentação da avenida da Bica, uma região que se transformou em área de lazer e virou uma festa às terças-feiras, quando fechamos a avenida para o lazer e para a prática de atividade física. Além disso, realizamos muitas outras grandes obras que colocarão Lagarto no caminho do progresso. Muitas novidades virão”, afirmou.

