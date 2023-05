Com 10 dias programação, ‘Gonzagada’ celebra a mistura de ritmos

O Complexo Cultural Gonzagão, repleto de história e tradição, será o palco da primeira edição da ‘Gonzagada’, evento integrante do Encontro Nordestino de Cultura 2023. A celebração é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), como forma de democratizar as variedades rítmicas, através de novos e consagrados artistas sergipanos. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 30 de junho, com início às 19h.

A Gonzagada, além de incentivar ainda mais a produção artística na região, busca fortalecer a economia local por meio do turismo cultural. A proposta é que o evento se estabeleça como um marco histórico no estado, reconhecido como o “País do Forró”, tornando-se uma referência anual para a valorização e promoção da cena cultural nordestina.

Com a realização da Gonzagada, o Governo de Sergipe reforça seu comprometimento com a valorização e o fortalecimento da cultura local, oferecendo uma opção de lazer repleta de pluralidade sonora para o público sergipano e turistas. A iniciativa pretende levar um público animado ao Gonzagão, que também terá a presença do artesanato sergipano em uma ação conjunta com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Confira a programação completa:

20/06 – Terça-feira

19H: Fabiano Melo

20H30: Cintura Fina

21H: Corisco do Trovão

21/06 – Quarta-feira

19H: Gardênia Mel

20h30: Jota Farias

21h: Tatah Santana

22/06 – Quinta-feira

19h: Chirlys Trindade

20h30: Gigante Prime

21h: Roger Estourado

23/06 – Sexta-feira

19h: Cissy Freitas

20h30: Zanny A Musa

21h: Banda Natura

24/06 – Sábado

19h: Forrozão Eu & Você

20h30: Danny Martins

21h: Lene Hall

25/06 – Domingo

19h: Banda Vaqueiro da Curtição

20h30: Vanessa Porto

21h: Luana Teixeira

26/06 – Segunda-feira

19h: Betinho Filho

20h30: Zé Arthur

21h: Raelves Mota

27/06 – Terça-feira

19h: Alysson Lima

20h30: Forró Dez

21h: Banda Dona Santta

28/06 – Quarta-feira

19h: Adalvenon

20h30: Forrozão Argolão de Ouro

22h: Forró Balão

29/06 – Quinta-feira

19h: Banda Carro de Boi

20h30: Letícia Soares

22h: Robson Lima

30/06 – Sexta-feira

19h: Ivanildo do Acordeon

20h30: Parceiro do Forró

21h: Gabriel Lacerda

22h: Rojão Diferente

Foto: Igor Matias