Com 57,23% dos votos, Iara Martins é eleita prefeita de Pacatuba

Com 57,23% dos votos, Iara Martins (PSD) foi eleita prefeita de Pacatuba nas eleições de 2024. Ela obteve 5.374 ao lado do vice Jerônimo, contra 3.652 votos da segunda colocada Tais de Diva (MDB), que ficou com 38,89 %, e 365 votos de Luiz Carlos (PL), que ficou em terceiro ao obter 3,89%.

Contando com o apoio do seu esposo e ex-prefeito do município Alexandre Martins, da atual prefeita Manuela Martins e aclamada por um grande apoio popular, Iara saiu vencedora e mostrou a força do grupo político no município da Região do Baixo São Francisco sergipano.

Após a vitória e agora prefeita eleita, ela agradeceu ao povo de Pacatuba, aos apoiadores, à sua equipe de campanha e destacou que cuidar dos mais carentes, garantir mais oportunidades aos jovens e valorizar as mulheres serão suas principais bandeiras na futura gestão.

“Quero agradecer primeiro a Deus pela vitória, ao meu esposo, Alexandre, pela confiança, à prefeita Manuela, ao meu vice, Jerônimo e a toda a minha equipe de campanha. Uma vitória que é do povo pacatubense, que mostrou que Pacatuba merece seguir avançando. Em nossa gestão vamos cuidar com muito carinho das pessoas, principalmente dos mais carentes, oferecer mais oportunidades aos jovens e lutar por mais respeito para nossas mulheres”, disse Iara.

