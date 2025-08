Com 80% dos ingressos vendidos, Delacruz apresenta Turnê “VINHO” em Aracaju no dia 15 de agosto

Um espetáculo para ser sentido com o coração acontece no Iate Clube de Aracaju, com show único do artista que é referência na nova cena musical brasileira. Com alma, melodia e poesia, Delacruz desembarca em Aracaju no dia 15 de agosto de 2025, com a aclamada Turnê VINHO, uma experiência sensorial onde o amor, o tempo e a intensidade se transformam em música. O show acontece no Iate Clube de Aracaju, com abertura dos portões a partir das 20h30. Mais de 80% dos ingressos já foram vendidos para a turnê que já possui datas na Europa, em Portugal.

Inspirado pela simbologia do vinho com maturidade, entrega e presença, o espetáculo convida o público a viver uma noite única, marcada por emoção e lirismo. O repertório passeia por sucessos como “Flor de Lis”, “Trago Essa Canção”, “Você Vai Entender” e “Cê Gosta Assim”, reafirmando Delacruz como um dos nomes mais sensíveis e autênticos da nova geração da música brasileira.

O evento conta com setor único, batizado de Afrodite – Deusa do Amor, em homenagem à entrega emocional que a noite propõe. Um ambiente criado para quem busca conexão, intensidade e boa música. Vendas pelo site baladapp.

Link de ingressos:

https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/briefing-delacruz-turne-vinho-aracaju/7114

