Com Alberto, Barra dos Coqueiros reduz violência em mais de 90%

A Barra dos Coqueiros já foi considerada uma das cidades mais violentas de Sergipe. Mas a população da cidade viu essa realidade mudar com a entrada do prefeito Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, na Prefeitura Municipal. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), houve uma queda de 91,3% na taxa de homicídios.

Em um comparativo entre o primeiro semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2024, a Barra dos Coqueiros saiu do índice de 23 homicídios para apenas dois assassinatos. É importante ressaltar que, nessa faixa de tempo, o município teve um crescimento exponencial de moradores, contudo, mesmo assim, viu a violência diminuir.

“Na Barra, infelizmente, se matava três, quatro pessoas por semana antigamente. Hoje, a Barra é uma cidade pacífica e eu não tenho dúvida que o nosso trabalho à frente da Prefeitura contribuiu para essa realidade. A nossa gestão visa a melhoria de vida da população e isso inclui a segurança. Por isso, mesmo A Segurança Pública sendo competência do Governo do Estado, eu tive o zelo e a preocupação de implementar ações para garantir uma cidade segura”, afirma Alberto, que já foi delegado da Polícia Civil.

Criação da Guarda Municipal

Uma das principais ações instituídas por Alberto foi a criação da Guarda Municipal – órgão focado na proteção dos patrimônios públicos e dos moradores da cidade. Ele convocou os guardas aprovados por meio de concurso público e ofereceu curso de formação em parceria com a SSP/SE.

Para chegar a um nível de excelência na segurança, Alberto colaborou com a implantação da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), da Polícia Militar de Sergipe, na Barra dos Coqueiros, mais especificamente na Atalaia Nova.

“Barra Mais Iluminada” e muito mais

Alberto também criou o projeto “Barra Mais Iluminada”, que instalou lâmpadas de led nos postes da cidade, inclusive, nas áreas mais afastadas. A tecnologia proporciona inúmeros benefícios e gera segurança para a população do município.

Alberto também instituiu os programas “Ronda Escolar” e “Ronda do Turismo” para garantir a segurança dos estudantes nas escolas e aos visitantes da Barra dos Coqueiros.

As ações de Alberto no tocante à segurança vão muito além. Ele aumentou o número de guarda-vidas para cobrir a extensão de praias da Barra; estruturou a Guarda Civil para garantir uma resposta rápida e eficiente em emergências. O prefeito também criou um Ponto de Atendimento do Instituto de Identificação, em parceria com a SSP/SE, para a emissão de carteira de identidade, facilitando o acesso dos cidadãos a esse serviço essencial.

“Ainda há muito a ser feito por nossa Barra dos Coqueiros, por isso, coloquei mais uma vez o meu nome à disposição, tendo Géssica dos Anjos, como minha vice-prefeita. Juntos podemos continuar avançando por uma cidade mais segura e melhor para todos”, garante Alberto.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo