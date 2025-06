Com alta 39%, Sergipe lidera crescimento na economia criativa do país

A Vila do Forró e o Arraiá do Povo vão além da dança e da celebração do São João. O espaço se tornou um dos principais momentos do ano para geração de renda e estímulos à economia criativa, que tem crescido em Sergipe nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisada pela Fundação Itaú, Sergipe apresentou o melhor desempenho do Brasil em relação à criação de postos de trabalho no setor da economia criativa, com crescimento de 39% na comparação entre o terceiro trimestre de 2022 e de 2024.

Segundo os dados destacados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, em 2022, até o 3º trimestre, o número de trabalhadores na economia criativa tinha um total de 36.601 pessoas. Em 2023, esse número subiu para 41.884 pessoas, e em 2024, o número continuou a subir e chegou a 50.858 trabalhadores ativos nesse setor. O crescimento de 39% na comparação do 3º trimestre de 2022 e 2024 comprovam os resultados positivos da gestão estadual na criação de políticas públicas para impulsionar o setor.

Em Sergipe, o crescimento da economia criativa é fruto do trabalho desenvolvido de maneira constante pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), ao promover eventos e ações constantes para o fomento das atividades deste setor econômico. “A Vila do Forró é um exemplo de como a cultura movimenta a economia e transforma vidas. Aqui, artistas, artesãos e pequenos empreendedores têm a oportunidade de mostrar seu talento, gerar renda e se conectar com o público. A economia criativa vem crescendo em Sergipe, e nosso papel é fortalecer esse movimento, valorizando a cultura popular e promovendo oportunidades reais para quem vive dela. É gratificante ver tanta gente sendo impactada positivamente por esse projeto. É gratificante para nós, do Governo e Funcap, ver tanta gente ser beneficiada com esse projeto”, explicou o diretor-presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Esses eventos promovem a abertura de espaços não apenas para recepcionar turistas, mas também para dinamizar a economia local e criar oportunidades reais de geração de renda. “São iniciativas que valorizam o talento e o saber-fazer do nosso povo, permitindo que os empreendedores sergipanos que atuam na economia criativa – seja no artesanato, na música, na gastronomia ou em outras expressões culturais – possam ampliar sua visibilidade, garantir sua renda e ainda conquistar um dinheiro extra. É uma política que une cultura, trabalho e desenvolvimento econômico”, completou o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo,Jorge Teles.

A empreendedora de moda autoral Larissa Vieira, do Coletivo Yennenga, rede de mulheres negras que trabalham com afroempreendedorismo e que são apoiadas por ações da Seteem, o incentivo ao setor é muito importante. “Nossos produtos são todos produtos artísticos, resultado de um processo artesanal ligado à arte e à criatividade. Aqui, na Vila do Forró, isso é levado em consideração, nossa imagem e nosso produto são valorizados e incentivados. Há a possibilidade de circular pelo Brasil, porque aqui passa gente de todos os locais, já passou gente do Maranhão, de Salvador e até já passaram estrangeiros! Saber que o seu produto, a sua marca vai se expandir pelo Brasil, pelo mundo, isso é importantíssimo para a gente, a visibilidade que é ofertada aqui”, enfatizou.

A empreendedora Layres Pedral, à frente da marca de moda autoral Ohana Aju, participa pela segunda vez da Vila do Forró e celebra a visibilidade que o evento oferece à cultura sergipana e nordestina. Trabalhando sozinha na produção e divulgação das camisarias e bonés com identidade local, ela vê no espaço uma oportunidade de renda e expansão da marca. “Eu gosto muito de participar, porque além do sergipano, tem muito turista de várias partes do Brasil. E a identidade da minha marca é o Nordeste, é Sergipe. Muita gente pergunta se vendo online, se envio pra fora. E eu sempre reforço que sim. Vai que fideliza um cliente, né? Então essa visibilidade é muito importante”, disse Layres.

O empreendedorismo em moda autoral, que comercializa peças de vestuário e acessórios com identidade local, não é a único beneficiado ao participar dos eventos promovidos pelo estado, outras atividades relacionadas à economia criativa, como músicos, companhias de teatro, designers também são contemplados.

Para a artista Fabricia Alves, do Coletivo Trupe Kadabra, companhia de teatro, é uma felicidade e honra participar da Vila do Forró. “Isso é bom demais para a gente, saber que vai ter trabalho, que nesse mês a gente vai ter trabalho, porque enquanto artista, tem meses que a gente não sabe se vai ter, tem dias que a gente não sabe se vai ter trabalho. E com a Vila, vem essa certeza que teremos espetáculos. É muito bom dizer ao público que a gente vai apresentar tal dia lá na Vila, na praia, sabe?! Acho que a gente nunca viveu isso. Nunca vivemos isso aqui, pelo menos nos meus 15 anos de arte, nunca vivemos um momento como esse”, ressaltou.

A música é outro setor da economia criativa que é bastante movimentado nesse período. O cantor Juraci Piauí comemora que nos últimos anos percebeu o crescimento dos artistas sergipanos em eventos e ações promovidos pelo Governo do Estado. “Artistas pequenos e médios, como eu, têm recebido espaço, um crescimento muito significativo, isso é muito bom para nosso estado, que fortalece a nossa economia e cresce nosso turismo, querem conhecer Sergipe, o país do forró! Parabéns ao Governo de Sergipe por nos dar essa oportunidade”, destacou.

A Vila do Forró tem programação até 27 de julho. Durante esse período, o clima junino será animado por muitos artistas locais, música, artesanato, moda autoral, culinária típica e muito mais.

Eventos que geram renda

A realização de eventos ao longo do ano tem se consolidado como uma importante estratégia do Governo de Sergipe para fomentar a economia criativa e gerar oportunidades de renda para os empreendedores locais. Iniciativas como o Verão Sergipe, a Vila da Páscoa, a Vila da Criança, a Vila do Natal Iluminado e a própria Vila do Forró são exemplos de ações que movimentam diferentes segmentos criativos, como Artes cênicas, Música, Artes visuais, Audiovisual, Animação, Games, Publicidade, Rádio, TV, Moda, Design, Gastronomia, Cultura popular, Artesanato, Entretenimento, Eventos e Turismo cultural.

O apoio governamental vai além da promoção dos eventos. A gestão estadual também investe na qualificação dos trabalhadores, especialmente do setor da gastronomia, para que possam aproveitar melhor as oportunidades geradas nessas ocasiões. Por meio da Secretaria do Trabalho, em parceria com o Senac/SE, são oferecidas oficinas e cursos de culinária voltados para datas comemorativas, como Natal, São João e Páscoa. “Essas qualificações profissionais ocorrem durante todo o ano e têm como objetivo garantir que essas pessoas aproveitem aquela oportunidade do momento econômico”, destaca o secretário.

Outro eixo importante da política pública voltada à economia criativa é o incentivo à participação de artesãos sergipanos em feiras nacionais. Em 2023, a Seteem patrocinou a ida de representantes do artesanato sergipano a três grandes eventos. Em 2024, foram seis feiras, sendo cinco nacionais (em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará) e uma internacional em Bogotá, na Colômbia.

Foto: Thalys Rodrigues