Com apoio da Prefeitura de Itabaiana, 11º Moto Fest será realizado de 07 a 09 de novembro

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro, a praça Eu Amo Itabaiana, no Bairro Chiara Lubich, será palco da 11ª edição do Moto Fest, que retorna ao calendário de eventos da cidade serrana e será realizado com o apoio total da Prefeitura Municipal.

A programação conta com shows, área de camping, café da manhã, estandes de expositores, sorteio de brindes e muito mais. Vários motoclubes de todo estado estarão participando.

No dia 07 (sexta-feira), haverá shows com as seguintes atrações: Hadrax, Sandro D’Jota e Banda Lithion, a partir das 19h e também, apresentação de manobras radicais, com o piloto Dedinho Moto Show.

No sábado, 08, a programação iniciará às 16h e haverá shows com Edson Cawboy, Ferdinando Blues Trio, Fábio Ribeiro, Monotonia Experience e a banda Darkveil.

No último dia (domingo,09), a programação acontecerá na Associação Atlética de Itabaiana, com um café da manhã, às 07h, para os participantes.

O Moto Fest promete movimentar o setor de turismo e lazer da cidade e a expectativa é que visitantes de várias cidades, principalmente os apaixonados por motocicletas, visitem o evento.

Texto e foto ascom PMI