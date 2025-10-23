Com apoio da Prefeitura de Itabaiana, VII Bienal Internacional do Livro inicia hoje

De hoje, 23, até o domingo, 26, a Capital Nacional do Caminhão vai se transformar na capital da literatura, cultura e arte, com a VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, que é realizada pela Academia Itabaianense de Letras, com apoio total da Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Cultura.
O palco do grandioso evento será o Shopping Peixoto e a expectativa é de um público de 100 mil pessoas, durante os quatro dias da bienal.
A abertura da Bienal do Livro será às 19h de hoje, com a participação da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, da Quadrilha Balança Mais Não Cai e uma solenidade da Academia Itabaianense de Letras.
A vasta programação conta com exposições e lançamentos de livros de vários escritores, apresentações culturais e teatrais, shows de artistas locais e muito mais. A Prefeitura de Itabaiana estará presente com um stand e também levará o Festival Itabaianense da Canção (FIC) à bienal, com a grande final sendo realizada no sábado, 25.
Além disso, será durante a Bienal do Livro que a Prefeitura de Itabaiana lançará oficialmente o programa “Volta por cima”, que oferece um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 200,00, para estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); o lançamento será na sexta, 24.
Confira aqui toda a programação da VII Bienal Internacional do Livro
Texto e foto ascom PMI