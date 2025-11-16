COM BLOCO DA LIMPEZA, EMSURB ORGANIZA A AVENIDA E DIVERTE FOLIÕES DO PRÉ-CAJU 2025, EM ARACAJU

Com a passagem dos trios que animam a multidão no Pré-Caju 2025, entra na avenida o tão aguardado Bloco da Limpeza. Criado há mais de 20 anos pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a iniciativa tem a finalidade de integrar os agentes de limpeza e servidores que trabalham durante a prévia carnavalesca.

No bloco, garis e margaridas atuam organizando o percurso da festa ao recolher resíduos deixados durante as apresentações e se divertem mesmo que em serviço. Além da novidade deste ano, o trio elétrico, outros itens foram adicionados no trajeto junto ao bloco: um caminhão de coleta seletiva, uma varredeira mecanizada, caminhão-pipa para lavagem da avenida e dois caminhões coletores. Após a festa, pela manhã, quando já não há mais foliões pela avenida, a limpeza é reforçada.

De acordo com o assessor técnico da Empresa, Lauro Maia, o objetivo é fazer a limpeza o mais rápido possível. “A ideia é: terminou um bloco, a gente inicia a limpeza. Assim, quando passar o último folião, estaremos com a avenida limpa, deixando o mínimo possível para o outro dia. Para 2025, trouxemos um caminhão de coleta seletiva, uma varredeira mecanizada e caminhão-pipa. Porque após a limpeza, lavamos com água e sabão”, explicou.

Para o agente de limpeza Gustavo Nascimento, o serviço também proporciona diversão. “A gente se diverte e todo mundo sai feliz. Tiramos a sujeira que o pessoal deixou e o espaço fica limpo novamente para outro dia de festa”. Já a margarida Simone Pereira elogiou a edição de 2025. “A iniciativa do bloco da limpeza demonstra um serviço valioso. Observo que a organização desse ano está impecável”, considerou.

Ao som da banda de frevo Orquestra Aju, a turista do município de Boquim (SE), Dayane Rocha, contou que foi a primeira vez que viu um bloco composto por garis e margaridas e parabenizou a ideia. “Uma maravilha essa ação. Achei interessante e está aprovado. Além de animados, ainda deixam tudo em ordem. Estão de parabéns!”, afirmou.

Foto: Ascom/Emsurb