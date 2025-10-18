Com emoção e espírito esportivo, Estância encerra os Jogos Estudantis 2025

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEME), encerrou na tarde de sexta-feira, 17 de outubro, a 20ª edição dos Jogos Estudantis de Estância 2025. A cerimônia, realizada na Quadra Poliesportiva do Centro de Excelência Senador Walter Franco, marcou o fim de quase um mês de competições que reuniram mais de 2,1 mil alunos de 27 escolas das redes pública, federal e privada.

Os jogos, iniciados em 26 de setembro, abrangeram 12 modalidades esportivas e promoveram integração, aprendizado e cidadania entre os participantes. Pela manhã, ocorreram as premiações de Damas, Dominó, Tênis de Mesa, Xadrez, X-1 Futsal e Vôlei de Praia, no Ginásio Virgílio Lima. À tarde, a solenidade de encerramento reuniu estudantes, professores, familiares e autoridades.

“Os Jogos Estudantis de Estância fazem parte da história de muitos jovens, inclusive da minha. É um evento que une esporte, educação e cidadania. Nosso compromisso é continuar apoiando e incentivando nossos alunos, porque acreditamos que o esporte forma não apenas atletas, mas também bons cidadãos”, afirmou o prefeito André Graça durante a cerimônia.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Ele ensina disciplina, respeito e trabalho em equipe. Ver nossos alunos se empenhando, competindo com alegria e representando suas escolas com tanto orgulho é motivo de grande satisfação. Os Jogos Estudantis mostram que a educação vai muito além da sala de aula — ela forma cidadãos completos”, afirmou o secretário municipal da Educação, João Luís.

As disputas aconteceram em diferentes espaços esportivos do município, como as quadras dos colégios João Nascimento Filho, Gumercindo Bessa, Escola Criativa e Walter Franco, além do Campo do Santa Cruz e do espaço Soccer Dreams. A programação distribuiu as competições ao longo de várias semanas, garantindo a participação de alunos de todas as redes de ensino.

Entre as modalidades disputadas estiveram dama, dominó, estafeta, futsal, fut-7, handebol, queimado, voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa, x-1 futsal e xadrez. Além de movimentar o cenário esportivo local, os jogos reforçaram o compromisso da gestão municipal com o lazer, a educação e a convivência saudável.

O evento também destacou a tradição esportiva do município. Estância, reconhecida por sua paixão pelo esporte, mantém viva essa vocação por meio de clubes como Santa Cruz e Estanciano, além de equipes amadoras e do crescimento do futsal feminino.

Durante a solenidade, o prefeito André Graça lembrou sua trajetória como ex-participante dos jogos e ressaltou o valor formativo da competição, que retomou em 2025 após quase uma década de interrupção.

