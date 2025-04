Com investimento de R$ 280 mil, Governo de Sergipe e Sergas ampliam rede de gás natural em Estância

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), está realizando uma nova obra de expansão da rede de gás natural no município de Estância, no sul sergipano. Com investimento de R$ 280 mil, o novo trecho do gasoduto será responsável por atender uma indústria da região, fortalecendo o setor produtivo local e impulsionando o desenvolvimento econômico do município.

A ação integra o planejamento estratégico da Sergas para 2025, que prevê a ampliação da infraestrutura de gás canalizado em diversas regiões do estado. Atualmente, a companhia conta com 330,6 quilômetros de rede instalada e prevê expandir mais 9,8 quilômetros ao longo deste ano.

O projeto engloba obras de expansão, ligações e melhorias na rede existente. A expectativa é aumentar a capilaridade do serviço, garantindo maior segurança, eficiência energética e competitividade para os segmentos atendidos.

Para o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a obra em Estância representa mais um passo no compromisso do Governo com o desenvolvimento sustentável e a interiorização do gás natural em Sergipe. “Estamos promovendo uma infraestrutura moderna. O gás natural é uma energia mais limpa, segura e econômica, e nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso a esse recurso em todas as regiões do estado”, destaca.

Por André Carvalho – Foto: Ascom Sergas