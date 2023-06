Com investimentos de R$ 30 milhões, Capela lança Programa de Desenvolvimento Municipal

Durante a noite da última quarta-feira, 31, foi lançado o Avança Capela, um Programa da Prefeitura voltado ao desenvolvimento do município, que inclui um pacote de investimentos significativos entre novas obras, recuperações, reformas e investimentos em infraestrutura na sede e nos povoados.

Para a prefeita Silvany Mamlak, o Avança Capela é só o começo. “Esta é a primeira etapa de investimentos, voltados a preparar Capela para o futuro. São mais de R$ 30 milhões investidos nesta primeira etapa, que transformarão a vida da população, trará mais qualidade de vida e deixará nossa cidade ainda mais bonita”, afirmou Silvany.

Entre as obras, algumas demandas antigas da população, como a reestruturação da Bica, ponto de encontro tradicional das famílias; a construção de um espaço de convivência cultural e social, que ficará localizado no Conjunto João Nunes, a instalação de pontos de ônibus na cidade e em povoados, melhorias na sinalização do município, pavimentação de vias na cidade e povoados e melhorias nas estradas vicinais.

Também será implementado, de forma inédita em Sergipe e através de uma parceria público-privada, um sistema de geração de energia solar para atender o município, além de sua operação e manutenção. Neste processo, também está incluída a instalação de iluminação em LED em todo o município, inclusive povoados.

Segundo Silvany, obras como estas preparam a cidade para o futuro. “É necessário pensar em obras e ações como uma política continuada, de Governo. Pensar no futuro, no crescimento da população, nas necessidades da população”, explicou.

Por fim, Silvany reforça que também busca impulsionar a geração de emprego e renda no município. “Eu quero ser a prefeita que também trouxe o emprego. Recebemos já um Centro de Distribuição, gerando cerca de 80 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Além disso, outras empresas se mostraram interessadas em se instalar na cidade e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que nossa cidade tenha um cenário de pleno emprego”, enfatizou a prefeita.

INAUGURAÇÕES

Além das obras anunciadas, foram inauguradas duas unidades de saúde da família no município, sendo uma localizada no Conjunto Albano Franco e a segunda no povoado Igrejinha. “Levar saúde é muito importante: agora quem mora no povoado Igrejinha não precisa se deslocar para outras comunidades em busca de atendimento, assim como quem mora no Albano Franco, onde a unidade conta também com um gabinete odontológico”, explicou Silvany.

Da ASCOM

Foto: Reinaldo Moura