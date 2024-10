Com menos dois anos de mandato, Lalo é reeleito vereador com o triplo de votos

Ele assumiu o mandato na Câmara de Nossa Senhora do Socorro, em 2023, por decisão judicial e como vereador de oposição. Foi a segunda vez em que concorreu ao parlamento, obtendo 763 votos. Na primeira disputa, no ano de 2016, foram 365.

Nesta eleição, Lalo foi reeleito vereador do município em que nasceu e reside, com 2.761 votos, quase o quadruplo da votação, que o colocou na Câmara pela primeira vez, o segundo mais votado no geral e o primeiro entre os parlamentares que fazem oposição à administração do prefeito padre Inaldo Luiz.

Foram meses de lutas, muitas conversas e caminhadas. Em algumas sessões, colegas experientes de vários mandatos e com votações expressivas em eleições anteriores, muitas vezes, em discursos da Tribuna, tentaram desqualificar e menosprezar a capacidade do jovem vereador, afirmando que Lalo não seria reeleito e teria mais votos que ele.

A gritaria, a arrogância e a soberba perderam para a fé em Deus. A mansidão venceu, e o jovem Lalo foi reeleito com mais de 1.300 votos à frente de quem se julgava melhor, superior.

“O comportamento arrogante deles só me estimulou a trabalhar cada vez mais pelas famílias de Socorro. Tentaram de todas as formas com fake News, mas meu pai me ensinou a ter honra, eu sou homem honrado, sou filho honrado. Para esses que falaram está aí a resposta. Quando eles tentavam ferir a gente, estavam ferindo a um agrupamento de famílias decentes, de pessoas decentes que diziam Lalo, agora é questão de honra lhe reeleger com a maior votação da história de Socorro. Faltou pouco, faltaram apenas 100 votos para sermos o mais votado do município”, desabafou o vereador.

Em discurso emocionado(chorou), na sessão desta terça-feira(8), Lalo agradeceu à esposa Sharline de Almeida Santo e aos integrantes do agrupamento que o abraçou; e disse que “ao lado do amigo-irmão Samuel Carvalho, prefeito eleito, vão fazer uma administração que vai ficar na história de Nossa senhora do Socorro”.

