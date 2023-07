Com nova tecnologia nos ônibus, biometria facial já opera em Aracaju

Para quem utiliza o cartão Mais Aracaju Gratuidades, a biometria facial validará na hora, sem necessidade de utilização do dedo (finger). Apenas com o registro da imagem do rosto

No começo do mês de junho, foi anunciado que o Setor de Transporte Público Coletivo teria um aliado para dar mais celeridade ao serviço de mobilidade: a biometria facial. Essa nova tecnologia para quem utiliza as Gratuidades como Escolar, Idosos, Pessoas com Deficiência ou servidores públicos (Policiais, Correios e outros), retira a utilidade do finger (reconhecimento pelo dedo) e já faz a autenticação pelo rosto do passageiro na hora da validação.

Prático e rápido, a biometria facial também é uma aliada para garantir o direito daqueles que realmente têm direito, evitando as fraudes. A biometria lê e identifica o usuário titular do cartão. Os novos equipamentos passaram por testes durante o mês de maio e já conseguiram identificar, infelizmente, em 30 dias 200 casos de fraudes no uso do cartão de estudante.

A biometria facial é um avanço tecnológico para gerar mais praticidade e assegurar o direito à gratuidade. Não é necessário recadastramento, basta passar pela catraca que o sistema reconhece a partir da imagem capturada se é usuário daquela gratuidade. Para melhor adaptar os usuários a biometria facial, como foi informado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) em junho, a partir deste mês de julho, os usuários do cartão Mais Aracaju Escolar estarão recebendo mensagens de alerta nos casos de utilização irregular. Vamos entender os procedimentos da fase de adaptação:

1 – Se uma pessoa usar o cartão Mais Aracaju Escolar de outro usuário, a biometria facial identificará que a imagem captada difere da pessoa cuja foto foi registrada no momento do cadastro do benefício.

2 – Nessa fase de adaptação, o cartão NÃO é bloqueado de imediato, nem tampouco os créditos adquiridos no caso do cartão Escolar.

3 – Contudo, uma mensagem será enviada ao canal de contato do usuário informando sobre o prazo de sete dias para o comparecimento à Sede da Aracajucard, localizada no CEAC da Rua do Turista, onde o mesmo será advertido quanto a ocorrência, com a assinatura de um termo de responsabilidade para uso intransferível.

4 – Caso o usuário não atenda a solicitação comparecendo à Aracajucard, posteriormente aos sete dias, no caso dos estudantes, conforme mensagem de alerta enviada, a compra de créditos estará bloqueada, sendo inclusive informada por aviso nos canais de aquisição de recargas (aplicativo, CEAC).

5 – A fase de adaptação ainda não envolve procedimentos para as gratuidades totais.

Conscientização

Utilizar o benefício de terceiros além de ser crime, prejudica o próprio sistema de transporte e onera os passageiros que pagam a passagem, uma vez que a tarifa de transporte é calculada pela divisão entre o número de passageiros pagantes e o custo para operação do serviço de transporte, e o percentual de utilização de gratuidades incide nesses custos também.

“As pessoas que têm direito à gratuidade agora poderão passar pela catraca apenas com o reconhecimento dos seus rostos, sem precisar usar o finger. Muitos idosos ou pessoas com deficiência tinham dificuldade em registrar a leitura da digital no equipamento anterior, essa tecnologia vem facilitar. É muito mais prático e rápido para passar na catraca. No entanto, precisamos reforçar que o cartão Mais Aracaju Gratuidade é de uso exclusivamente pessoal. Infelizmente, algumas pessoas cedem o cartão para terceiros e isso acaba comprometendo o sistema de transporte. Por isso, estamos buscando conscientizar e alertar os passageiros a esse respeito”, informou José Carlos Amâncio, diretor executivo da Aracajucard, empresa responsável pelo cartão Mais Aracaju.

Fonte Setransp