Com o apoio da OAB/SE, PC prende envolvidos no golpe do falso advogado

A Polícia Civil de Sergipe divulgou, nesta quarta-feira, 26, detalhes da Operação “Falso Advogado”, deflagrada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e pela Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em parceria com a Polícia Civil do Ceará e São Paulo. A ação teve como objetivo prender integrantes de um esquema criminoso que utilizava indevidamente nomes de advogados e de escritórios de advocacia para aplicar golpes em cidadãos sergipanos.

A operação resultou na prisão de duas pessoas em Santos (SP) e duas na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Durante a coletiva, os delegados André Baronto (Depatri) e Érico Xavier (DRCC) detalharam as investigações, que vêm sendo desenvolvidas com apoio da OAB/SE, responsável por repassar denúncias, contatos e informações consolidadas colhidas pela instituição.

Ações da OAB/SE

Diante do aumento expressivo de golpes praticados por criminosos que se passam por advogados ou falsos escritórios de advocacia – centenas de casos foram denunciados nos canais oficiais da instituição -, a OAB Sergipe instituiu, em março deste ano, a Comissão Especial de Enfrentamento aos Golpes dos Falsos Escritórios de Advocacia. O objetivo é coordenar, de forma mais efetiva, medidas de prevenção e repressão, além de atuar em colaboração direta com os órgãos de segurança.

A comissão é composta por oito advogados que integram a Procuradoria-Geral da OAB/SE, o Conselho Seccional, a Coordenação Estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia e as Comissões de Defesa das Prerrogativas e de Inteligência Artificial.

A OAB/SE compreende que a informação é a principal ferramenta de combate a esse tipo de crime e, por isso, tem desenvolvido campanhas de conscientização, com divulgação de vídeos e cartilhas orientativas, para que a população consiga identificar tentativas de golpe e evitar ser vítima da prática criminosa.

O procurador-geral da OAB/SE e coordenador da Comissão Especial de Enfrentamento aos Golpes dos Falsos Escritórios de Advocacia, Leonardo Oliveira, parabenizou o trabalho da Polícia Civil e destacou a atuação firme da Ordem.

“A Polícia Civil realizou um trabalho exemplar, e nossa instituição reconhece o esforço e a eficiência das equipes envolvidas. A OAB/SE tem atuado de forma incansável para proteger a advocacia e, sobretudo, a sociedade sergipana, que tem sido vítima desses golpes cada vez mais sofisticados. Instituímos a Comissão Especial justamente para organizar as ações, reunir denúncias e fortalecer o diálogo com os órgãos de segurança. Essa operação é resultado direto dessa cooperação. Continuaremos vigilantes e atuantes para que esses criminosos sejam identificados, responsabilizados e impedidos de continuar prejudicando a população, finaliza.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE