Com o tema São João Caipira, 30ª edição do Sarauzin vai unir samba e forró

Evento acontece dia 18 de maio, a partir das 17h, no Museu da Gente Sergipana

Marcado para 18 de maio, o Sarauzin XXX vai surpreender o público com uma mistura diferenciada de samba e forró. “São João Caipira” é o tema desta edição e a cor oficial é o verde-água. O evento é assinado pelo Clube e acontece a partir das 17h, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju.

O melhor e mais bonito pagodjé da cidade vai reunir a Roda de Samba do Clube, formada por amigos pagodeiros que misturam samba com todos os ritmos, e convidados especiais. A marca registrada do Sarauzin é a mistura de ritmos e, conforme a tradição, seguindo o tema da edição, o repertório terá clássicos e hists do samba e também grandes sucessos do forró.

Os ingressos do Sarauzin XXX estão à venda na Houze da Bázico, localizada na Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho, e também no site Sympla. Também é possível fazer a aquisição dos ingressos por meio dos comissários oficiais do evento.

O Sarauzin conta com patronício da Contorno, Grupo Pio Décimo, Laredo Urbanizadora e Bázico. O apoio cultural é do RioMar Aracaju e Vida Assistência e Saúde. Para saber mais sobre o Sarauzin, siga @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Outras informações sobre o evento podem ser adquiridas por meio do telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

Sarauzin – edição XXX

Data: 18/05

Horário: 17h

Local: Museu da Gente Sergipana (Av. Ivo do Prado, 398, Centro)

Ingressos: Houze da Bázico, Sympla e por meio dos comissários oficiais

Informações: (79) 99975 1218 (WhatsApp), @sarauzinn e @soudoclube

Fonte e foto NV Comunicação