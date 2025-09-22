Com o tema “Vida com propósitos”, projeto Mãos de Deus realiza palestra em Lagarto

Iniciativa idealizada pelo delegado Clever Farias promove ações voltadas para famílias, com destaque às famílias atípicas

O projeto ‘Mãos de Deus’, idealizado pelo delegado Clever Farias em Lagarto, realizou neste sábado, 20, uma palestra ministrada pela psicóloga Dra. Joangela Andrade. A atividade fez parte da programação do Setembro Amarelo e reuniu a comunidade para discutir a importância da valorização da vida e do cuidado com a saúde mental.

Durante o evento, o delegado Clever Farias ressaltou a importância da iniciativa. “A mensagem que fica é que cada vida tem valor. Precisamos olhar uns para os outros com mais empatia e entender que, muitas vezes, um gesto de acolhimento pode salvar alguém em silêncio. Esse projeto reforça que ninguém está sozinho”, destacou.

Criado com o objetivo de ofertar assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, o projeto tem direcionado parte de suas ações especialmente às famílias atípicas, que convivem diariamente com desafios no cuidado de pessoas com necessidades especiais. Entre os serviços ofertados estão atendimentos psicológicos gratuitos, atividades de acolhimento, oficinas e terapias multidisciplinares.

A iniciativa reforça a importância do Projeto ‘Mãos de Deus’ em promover debates sobre saúde mental, especialmente no Setembro Amarelo, ao levar profissionais especializados para dialogar com a comunidade. Essas ações ampliam o acesso à informação e fortalecem a rede de apoio às famílias.

Ascom – Delegado Clever Farias