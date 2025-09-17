Com oficina, AjuPrev incentiva reflexão sobre projetos pessoais e qualidade de vida

Planejar uma vida tranquila e cultivar hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, foram alguns dos temas abordados nesta quarta-feira, 17, durante a oficina Caminhos da Vida, promovida pelo Instituto de Previdência de Aracaju (AjuPrev). A programação deu início as atividades da sexta turma, com a participação de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No primeiro momento, os profissionais do Núcleo Psicossocial, setor responsável pela condução dos trabalhos, promoveram uma reflexão sobre a projetualidade de vida. “Aqui incentivamos todos os servidores participantes a pensarem em suas vidas no presente e também em como desejam viver no momento da aposentadoria”, explicou o psicólogo Wagner Mendonça, coordenador do Núcleo.

Após um momento de meditação, os servidores escreveram cartas para si mesmos e sugeriram títulos de livros que contariam suas histórias de vida. “Essa atividade é para que eles compreendam sua trajetória pessoal, refletindo sobre o passado e o presente, e projetando como desejam viver no futuro, tudo isso reconhecendo o caminho que percorreram”, completou o gestor.

Qualidade de vida

Em parceria com o Programa Academia da Cidade, os participantes da oficina também dialogaram sobre saúde e convivência social, com foco na prática de atividades físicas. Para isso, a professora de Educação Física Marília Alves conduziu uma roda de conversa, na qual destacou os principais aspectos relacionados à importância de cuidar do corpo por meio de pequenos hábitos, como caminhada ou ginástica.

Ela apresentou o trabalho desenvolvido pela Academia da Cidade, ressaltando que as atividades são dinâmicas e planejadas para atender pessoas de todas as faixas etárias. “A proposta do projeto é promover saúde e estimular hábitos saudáveis. Qualquer pessoa pode participar basta ter o desejo de cuidar de si mesma”, explicou.

Texto e foto Rosângela Cruz