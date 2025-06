COM OS PORTÕES FECHADOS, FORRÓ CAJU 2025 REÚNE MAIS DE 50 MIL PESSOAS EM NOITE HISTÓRICA, EM ARACAJU

Na reta final do Forró Caju 2025, a festa continua firme exaltando os ritmos genuinamente nordestinos. Neste sábado, 28, na décima primeira noite de shows, a Praça dos Mercados voltou a ser palco de uma celebração que animou mais de 50 mil pessoas, com apresentações de Wesley Safadão, Limão com Mel, Lourinho do Acordeon, Leonne “O Nobre”, Tarcísio do Acordeon e Eric Land.

Entre o forró tradicional e suas novas vertentes, a noite também foi marcada por batidas eletrônicas, pelo brega sergipano, uma tendência marcante do arrocha, pelo piseiro e forró de vaquejada.

O cantor Lourinho do Acordeon deu o tom da festa ao abrir a noite de shows no Palco Luiz Gonzaga. Sergipano de Nossa Senhora das Dores, o artista acumula 42 anos de trajetória dedicados ao forró e destacou a emoção de se apresentar em um dos eventos mais importantes de Sergipe. “Todo ano a gente está participando do Forró Caju, esse ano especialmente, muito bonito o novo formato. E a gente só tem a agradecer à Prefeitura de Aracaju por incentivar e valorizar os artistas da terra”, disse Lourinho, que também destacou a forte ligação com a capital sergipana, onde já recebeu o título de cidadão. “Me sinto em casa, hoje vou fazer muito forró, sucessos do Gonzagão, Jorge de Altinho, moinha músicas. E a gente vai fazer uma salada musical que é para agradar a todos”, completou.

Leonne “O Nobre” subiu ao palco em seguida, levando um repertório repleto de sucessos no estilo brega. Aos 25 anos, o cantor lagartense não escondeu a emoção de se apresentar pela primeira vez no Forró Caju e aproveitou o momento para fazer um balanço da sua agenda durante o São João. “A agenda está repleta de coisas boas. Hoje, gente vai fazer três shows, um em Capela, outro em Lagarto. Então a correria é muito grande, mas está sendo muito gratificante”, destacou. “Eu nunca imaginei as coisas acontecendo da maneira que está acontecendo agora, as portas se abrindo, a galera gostando, o pessoal comentando. A gente acabou de bater 4 milhões de visualizações no nosso audiovisual. Então para mim é muito gratificante”.

Uma das atrações mais aguardadas da noite no Forró Caju 2025, Wesley Safadão entregou um show inteiramente dedicado ao forró, do começo ao fim. O cantor celebrou a nova fase da carreira e comentou sobre a decisão de revisitar suas origens por meio do projeto ‘Bem-vindo ao Meu Mundo – Forró e Vaquejada’. “Esse projeto está no meu bloco de notas desde 2019. Sempre vivemos uma correria muito forte, e eu não tinha conseguido colocar em prática. Esse projeto é um presente. Para mim, que sou nordestino, era algo que eu queria gravar. Então nós temos quase que 50 faixas, todas clássicas do forró ou especificamente vaquejadas. E com o apoio dos amigos que participaram também, a gente conseguiu, graças a Deus, tornar esse sucesso. Hoje batemos o top 2, o álbum mais ouvido do país. Então a gente está muito feliz. Não tem uma música só, é o álbum inteiro que está se destacando”, comemorou.

Sob o comando de Adma Andrade e Edson Lima, a banda Limão com Mel foi ovacionada pelo público a cada música cantada no Palco Luiz Gonzaga. Com 32 anos de estrada e referência no forró romântico, o grupo embalou os corações apaixonados e transformou a noite em uma verdadeira celebração ao amor e à nostalgia.“É super importante para nós estarmos nesse palco. Preparamos um show maravilhoso, que é o Playlist, reunindo sucessos da década de 90 até os dias de hoje”, destacou Edson. Já Adma reforçou o significado especial do período junino para a banda. “Esse é um período de muita alegria para a gente. Muita gratidão a Deus por esse mês, que esperamos e nos preparamos o ano inteiro. Estamos com mais de 50 shows, e aqui no Forró Caju não vai ser diferente, porque para qualquer artista é uma honra subir em um palco como esse”.

Tarcísio do Acordeon levou ao Palco Luiz Gonzaga um repertório repleto de hits que embalam multidões pelo Brasil, tanto em sua voz quanto nas de outros artistas. Ele comentou sobre o poder das composições que assina, muitas delas nas paradas de sucesso, e destacou a importância das parcerias que tem feito ao longo da carreira, fortalecendo o cenário do forró atual. “Quando você canta a verdade, canta com o coração, tudo isso agrada. E eu me preocupo em cantar a realidade, o que as pessoas passam no dia a dia, que é o amor, que é a sofrência. Acredito que esse é o grande diferencial”, destacou o artista, ao comentar também sobre as parcerias na música. “Acredito que, antes do trabalho, a gente precisa ter esse tipo de amizade. Sou muito amigo de Edson Lima, Wesley Safadão, que subiram nesse palco, e acho que o grande diferencial da vida é esse: você sempre deixar as portas abertas para a amizade, porque a gente morre e não vai levar nada. Eu sempre procuro estar bem com todo mundo”.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA