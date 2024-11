Com plantio de mais 1.200 mudas, Prefeitura amplia área verde do Parque da Sementeira

Com um investimento de R$ 26 milhões, oriundos do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Prefeitura de Aracaju realiza uma ampliação da área verde do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira. A revitalização irá melhorar o espaço de convívio social e trazer ainda mais benefícios para os cidadãos. Uma das frentes da expansão é o plantio de 1.200 mudas de árvores de grande porte, realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

O plantio das novas mudas foi iniciado em julho deste ano. Nesta etapa, estão sendo plantadas 1.200 árvores, o que fará saltar para um total de 2.040 árvores no local, duplicando a quantidade atual. Para o prefeito Edvaldo Nogueira, esse trabalho é fruto do compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável da cidade. “Desde de 2017, quando nós chegamos na Prefeitura de Aracaju que nós estamos de maneira efetiva fazendo esse plano de arborização aqui em Aracaju. Então nós já plantamos desde o início da gestão até agora 14.605 mudas na cidade e 10.525 foram doadas, dando um total de mais de 25 mil mudas que estamos distribuindo pela cidade”, ressaltou.

A secretária municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Michele Lemos, enfatizou a importância da parceria da Prefeitura com o BID para financiar a revitalização do Parque da Sementeira e, desse modo, possibilitar as transformações positivas que têm sido feitas no local.

“Essa é uma das obras carro-chefe do programa com o BID e o propósito além da reestruturação para que a gente se sinta mais pertencente ao parque, também tem o propósito da gente aumentar o quantitativo de área verde dentro do parque para que isso beneficie também o município”, comentou.

A partir dessa iniciativa, o parque contará com mais de 50 espécies de árvores que vão ser plantadas, entre elas: ipê branco, ipê roxo, pau-ferro e jacarandá. Desse modo será possível criar um ambiente favorável, com melhoria da condição de biodiversidade do local, que favorece também a proliferação de animais silvestres.

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos, a característica desse plantio é importante e com diferencial, com um plantio qualificado com mudas altas, chegando a quase quatro metros de altura, implicando em um período mais curto de monitoramento.

“Pelo porte dessas mudas, por serem mudas adultas praticamente, vamos conseguir reduzir o custo de monitoramento. Elas já vão estar na paisagem arborística do parque de imediato, então é uma qualificação muito importante, é um investimento grande que a Prefeitura está fazendo, para que a gente tenha uma diversidade de árvores no parque, que está localizado no coração da cidade”, detalhou o secretário.

Parceria entre os órgãos

Para que o trabalho realizado pela gestão municipal, na preservação do meio ambiente, seja mais efetivo, a Prefeitura conta com a parceria entre dois órgãos municipais que estão sempre atuando diretamente na sustentabilidade da capital: a Sema e a Emsurb.

Os órgãos municipais são responsáveis pelo grande planejamento dessa ação, visando a necessidade do parque se tornar um ambiente ainda mais favorável para o lazer dos cidadãos e ser também uma referência em preservação do meio ambiente, deixando um legado de cuidado da natureza para as gerações futuras.

Para o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, essa parceria é fundamental para que o serviço entregue a população seja o melhor possível, e com a qualidade, que é selo da Prefeitura de Aracaju, viabilizando não só a revitalização do histórico Parque da Sementeira, mas também priorizando garantir as áreas verdes no local.

“A Emsurb entra com todo o processo de acompanhamento da parte fitossanitária dos indivíduos arbóreos onde a gente vai ajudar junto com a equipe técnica da Sema todo esse manejo através dos nossos contratos de manutenção de áreas verdes. Então teremos aqui agentes de manutenção de áreas verdes, equipamentos para fazer irrigação e acompanhamento de qualquer necessidade de combate a pragas”, explicou.

AAN – Foto: Alberto Cézar/PMA