Com recursos próprios prefeitura de Santo Amaro das Brotas lança “Acelera Santo Amaro

A prefeitura de Santo Amaro das Brotas, na gestão do prefeito Paulo César (UB), lança o “Acelera Santo Amaro” com recursos próprios para desenvolver a cidade e melhorar ainda mais a vida da população santoamarense.

O programa de desenvolvimento do município contempla áreas como infraestrutura com pavimentação em pedra granítica na sede e nos povoados: Aldeia, Bela Vista e Sapé, bem como do conjunto João Ferreira da Costa e da rua do Fórum.

As praças públicas Zózimo Lima, no bairro Tabuleiro, e do povoado Sapé, além dos canteiros da Valdemar Sobral, Caquende, Bezerra de Menezes e do bairro Nova Esperança estão sendo requalificados para melhorar a vida da população santoamarense.

Para segurança pública a iluminação das vias públicas da sede do município e dos povoados agora é de LED, ou seja, mais luz, economia, segurança e sustentabilidade para o sistema de iluminação do município.

“Tenho trabalhado diuturnamente para trazer melhorar a vida dos filhos e filhas de Santo Amaro das Brotas. O diálogo aberto com o Governo Estadual, deputados federais e estaduais, e senadores têm viabilizado vindas de emendas para colocar a casa em ordem”, disse o prefeito Paulo César.

