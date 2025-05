Com shows de Bell Marques e Natanzinho, Pega do Mastro reúne 50 mil pessoas e abre oficialmente festejos juninos no município de Lagarto

Embalados pelo som do triângulo, da zabumba e acompanhados por expressões tradicionais da cultura popular, os lagartenses tomaram as ruas neste domingo, 25, para celebrar a Pega do Mastro.

Reconhecida como Patrimônio Histórico Cultural de Natureza Imaterial, a festa centenária abriu, oficialmente, o calendário junino do município, atraindo, este ano, cerca de 50 mil pessoas para o maior cortejo já realizado. Além dos grupos folclóricos, o festejo foi comandado pelos cantores Bell Marques e Natanzinho Lima que agitaram o público.

O prefeito Sérgio Reis, que acompanhou a Pega do Mastro ao lado da população, destacou a relevância do evento para a cidade.

“Foi emocionante ver nossa história sendo valorizada e revivida com tanta alegria. A Pega do Mastro é um símbolo da nossa identidade cultural e a nossa gestão se comprometeu em mantê-la viva, realizando hoje essa edição grandiosa, com organização, apoio e, principalmente, com o envolvimento dos lagartenses e visitantes. Como filho da terra, brincante e prefeito, tenho orgulho de contribuir com a valorização de um evento que é tão nosso. Sem dúvida, a Pega do Mastro 2025 já entrou para a história”, afirmou o prefeito.

O gestor também ressaltou a movimentação que a festa garantiu à cidade, aumentando a lucratividade dos comerciantes locais. “Quando investimos em festa, estamos investindo na cidade e a prova disso é a felicidade dos nossos conterrâneos, empreendedores, ambulantes vendendo seus produtos e garantindo uma renda extra. Ou seja, é diversão, alegria, mas é, também, geração de emprego e renda”, salientou.

Da mesma forma, o secretário municipal de Turismo e presidente da Comissão Permanente de Eventos de Lagarto, Wédson Andrade, destacou a movimentação que o evento proporcionou à cidade, impulsionando-a como destino turístico. “A Pega do Mastro foi o ponto de partida dos festejos juninos, colocando Lagarto no roteiro das grandes manifestações culturais do Nordeste. É uma celebração que movimenta a economia, atrai visitantes e exalta nossas belezas naturais e históricas”, reforçou o secretário.

Tradição mantida

Para quem conhece bem a história da Pega do Mastro, participar da edição 2025 da festa foi motivo de celebração. A lavradora Ana Paula dos Santos, por exemplo, é uma veterana no festejo e se disse muito feliz por marcar presença, mais uma vez, já que o evento lhe desperta inúmeras lembranças. Ela também elogiou a organização deste ano.

“Eu venho todo ano, mas esse foi o melhor, com certeza. Mesmo com a chuva, foi maravilhoso. A Prefeitura arrasou na programação, a organização perfeita, o policiamento presente. Não tem como dizer que está ruim, porque está tudo maravilhoso. Eu estou plena, feliz demais de estar aqui em mais uma edição dessa festa linda”, disse.

Já o operador de máquinas, Felipe Batista, viveu a experiência pela primeira vez e se encantou com o festejo. “Vim motivado pelo show de Natanzinho Lima e para conhecer também. A festa está ótima, cheia de segurança, muito bem organizada. O que eu mais gostei até agora foram as bandas. Com toda certeza, nos próximos anos estarei aqui de novo”, frisou.

A festa

A programação teve início no sábado, 24, com o retorno do tradicional Forró do Mastro, após uma lacuna de seis anos. Realizado na praça Felino Fontes, o evento foi marcado pela apresentação dos forrozeiros Juvenal do Forró e Galeguinho Jovem Brasa, em um tributo ao autêntico forró pé-de-serra, preservando uma tradição idealizada por José Amilton de Andrade Prata, em 1997.

A festa principal aconteceu neste domingo, tendo início com um café da manhã, seguido da retirada do mastro e cortejo, que reuniu grupos tradicionais como Capitão Galdino e Bola Preta, criados pelos idealizadores da festa, Mário Cego e Santinho Machado. Logo depois, uma multidão acompanhou o trio elétrico comandado pelo cantor Bell Marques, que agitou a todos.

“É uma alegria grande voltar a Lagarto. Eu toquei na cidade pela primeira vez quando o avô do atual prefeito, o senhor Arthur Sérgio, comandava a Prefeitura, então tem toda uma história, uma conexão com essa terra. Agora, tenho a felicidade de retornar na gestão do seu neto e ver essa festa tão bonita, organizada e com o povo vibrando. Que venham muitos anos da Pega do Mastro”, disse o cantor.

A festa prosseguiu com o esperado show do cantor Natanzinho Lima, que entusiasmou o público com seu repertório repleto de sucessos. O cantor também expressou satisfação por participar do festejo. “Muito feliz em voltar a essa terra que eu amo demais e que é reconhecida como a capital da vaquejada. Já tinha tido a oportunidade de tocar no povoado Colônia 13 e hoje tive imensa satisfação em fazer parte desta festa linda. Foi incrível cantar para esse povo”, afirmou.

Esquema de segurança

Para garantir a tranquilidade do evento, um esquema especial de segurança foi montado pela Polícia Militar, juntamente com a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa do Patrimônio (Semop). De acordo com o comandante do 7º Batalhão da PM/SE, tenente-coronel Lucas Rebello, a operação contou com apoio do BPRv, que realizou bloqueios no principal acesso ao povoado Limoeiro, além de policiamento periférico com equipes do GETAM.

Durante o cortejo, o patrulhamento foi reforçado pelo Batalhão de Ações Táticas do Interior e por um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). “Nosso planejamento foi pensado para dar total segurança aos foliões, com bloqueios, rondas e acompanhamento em todo o percurso”, detalhou o comandante, que estimou um público de 50 mil pessoas.

A edição de 2025 prestou homenagem a Geraldo de Oliveira Santos, o “Geraldo da Farmácia”, um dos brincantes mais antigos e figura emblemática da celebração. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Prestigiaram o evento a vice-prefeita Suely Menezes, o deputado federal Nitinho Vitale, o deputado federal licenciado e atual secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, o deputado estadual Ibrain Monteiro, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto Dantas, representando o governador Fábio Mitidieri, o prefeito de Salgado, Givanildo de Souza, o prefeito de Serrinha/BA, Adriano Silva Lima, o presidente da Câmara Municipal de Lagarto, vereador Washington da Mariquita, e o vereador de Macambira, Luiz Carlos Doidão.

Texto ascom PML – Foto: Augusto Oliveira