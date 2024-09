Combos Pré-Caju: tem descontão e parcelamento na compra de dois produtos juntos

Adquira camisas e abadás com preços especiais e dividindo em até 10x no Banese Card

O Pré-Caju 2024 promete ser inesquecível e a extensa programação com atrações para todos os gostos é o grande destaque! De 8 a 10 de novembro, os maiores nomes do axé music e de outros ritmos farão a alegria dos foliões do Brasil inteiro em cima dos trios elétricos e no palco do Camarote Aju, além da Feijoada oficial, que ocorrerá uma semana antes, no dia 3. E para garantir que todos curtam tudo do início ao fim, foram lançados combos especiais com super descontos no cartão Banese Card ELO, e ainda podendo dividir em até 10 vezes sem juros.

Confira os combos com os valores para o Pré-Caju 2024:

*Bloco Com Amor (Ivete Sangalo) + Bloco Eu Não Vou Embora (Tomate) = 10 x R$ 51,00

*Bloco Daquele Jeito (Xanddy Harmonia) + Camarote Aju (domingo) = 10 x R$ 55,50

*Camarote Aju (sábado) + Feijoada do Pré-Caju = 10 x R$ 52,00

*Bloco Vem com o Gigante (Léo Santana) + Bloco Daquele Jeito (Xanddy Harmonia) = 10 x R$ 48,00

Os abadás dos blocos e as camisas para o Camarote Aju e a Feijoada estão sendo vendidos na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona das 10h às 22h, podendo parcelar em até 10x sem juros no cartão Banese/ ELO e 5x sem juros nas demais bandeiras. Outra alternativa de comprar é através do site oficial da festa www.precaju.com.br.

O Pré-Caju ocorrerá entre os dias 8 e 10 de novembro de 2024, na Orla de Atalaia, em Aracaju, com saída da Passarela do Caranguejo e chegada nas imediações do Farol da Coroa do Meio. Mais informações através do site www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

Por Osanilde Oliveira