Começa a Semana da Sergipanidade na Praça Fausto Cardoso

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) deram início na noite desta terça-feira, 15, à Semana da Sergipanidade, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. O evento poderá ser prestigiado pela população até 27 de outubro e tem como foco a valorização da cultura sergipana, além de promover o desenvolvimento econômico e social.

Na programação há apresentações folclóricas, exposições de artesanato, shows musicais e performances artísticas, com a participação de 12 municípios sergipanos.Também haverá uma programação educacional ofertada pelo Sesc e Senac, com palestras e oficinas sobre história e cultura local. Serão atividades voltadas para o público jovem e adulto e workshops técnicos voltados ao mercado de trabalho, promovendo a capacitação dos participantes.No espaço gastronômico ‘Bom de Cumê’, organizado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes — Seccional Sergipe (Abrasel-SE), pratos típicos da culinária sergipana estarão à disposição do público.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o evento reforça a identidade sergipana e é, ainda, uma oportunidade para empreendedores. “A Semana da Sergipanidade é celebrar o momento que nos faz sentir cada vez mais felizes por ser sergipanos. Sergipanidade é um sentimento único do povo do nosso estado, que valoriza a nossa história, as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa gastronomia, e tudo isso é congregado na Semana da Sergipanidade. O que me deixa muito feliz em poder realizar em parceria com o governo de Sergipe, com a FUNCAP, com a Secretaria do Trabalho e Emprego, a Seteem, com a Prefeitura de Aracaju e todos os nossos parceiros, Eneva, Energiza, Unoun Internet, Banco do Nordeste, todos esses parceiros que estão conosco, a Abrazel, que fazem com que a Semana da Sergipanidade aconteça, principalmente o governo de Sergipe, que tem muito, trabalhado muito para incentivar o comércio e o turismo, principalmente o turismo no nosso estado”, afirmou Andrade.

O senador Laércio Oliveira, ex-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, valorizou a iniciativa, destacando que a Semana da Sergipanidade é um momento importante para vivenciar a cultura do estado e seu povo.

“Ser sergipano é viver a sergipanidade. É viver a essência de nosso povo, da nossa raiz, dos nossos costumes, do nosso sotaque, de nossa maneira de acolher as pessoas, de tratar as pessoas e abraçar as pessoas. O Sergipano gosta de cuidar das pessoas, de sorrir para as pessoas. Esse é o maior valor patrimonial e cultural que existe em nosso estado, e esse valor é nosso, é sergipano é de nossa gente. E precisamos fazer valer isso em todos os lugares”, disse o senador Laércio.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, explicou um pouco sobre a origem do termo. “Pouca gente sabe, mas a expressão ‘sergipanidade’ foi falada pela primeira vez pelo sergipano Tobias Barreto, e através de uma lei de 2019, criou-se a expressão ‘sergipanidade’, que nada mais é do que a forma mais natural e devida de expressar toda a nossa cultura, toda a nossa tradição, todas as nossas raízes e esse é o grande intuito desse evento, que reúne um pouquinho de cada canto de Sergipe, através de cultura, gastronomia, de todo nosso artesanato, todas as nossas tradições. É a oportunidade do sergipano e do turista ver tudo isso que a gente tem e se aprofundar um pouco mais na nossa cultura”, comentou.

A Semana da Sergipanidade é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o patrocínio da Eneva e apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Seteem), Energisa, Unoun Internet e Banco do Nordeste, através da Lei Paulo Gustavo.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, o evento traz oportunidades de geração de emprego. “Quando há essa união de diversos atores trabalhando para entregar um resultado único para a sociedade sergipana, a gente tem eventos como esse, que não apenas celebram a sergipanidade, mas trazem a oportunidade da geração de emprego, a oportunidade da qualificação profissionalizando, a oportunidade da comercialização do talento do sergipano”, ressaltou.

A artesã laranjeirense Maria Claudinei dos Santos confecciona acessórios produzidos com a renda irlandesa, patrimônio imaterial de Sergipe. Para ela, é o momento de as pessoas conhecerem seu trabalho. “Eu trabalho muito com acessórios. Gosto muito de ver a pessoa usando o acessório que fiz, é gratificante, dá um ânimo a mais para continuar fazendo. E aqui é uma oportunidade única, porque é um espaço por onde vão passar milhares de pessoas durante esses 13 dias”, destacou.

A tapioqueira Cristiane Figueiredo também está com boas expectativas. “É uma ótima possibilidade de divulgar o meu produto e para que o pessoal que passar por aqui conhecer e visitar meu comércio na Orla da Atalaia”, contou.

A secretária Andreia Oliveira é sergipana, e não deixou de prestigiar a abertura da Semana da Sergipanidade. “Dei uma passeada nos estandes, estão perfeitos, a parte gastronômica está bem elaborada, o nosso arroz doce, os bolos de pote, o mungunzá, está tudo uma delícia, tudo lindo”, reforçou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem: Livyan Holanda

Por Márcio Rocha