Começa curso Alfabetização Digital e Empoderamento Legal para Trabalhadora Doméstica

Um sábado dedicado aos estudos, assim foi este dia 13 de setembro para as trabalhadoras domésticas filiadas ao Sindomestica/Se que participaram da aula inaugural do curso de Alfabetização Digital e Empoderamento Legal para Trabalhadoras Domésticas, realizada na sede do Instituto Federal de Sergipe (IFS), em Aracaju.

A atividade é uma realização da Fenatrad junto à Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos e ao IFS-Sergipe, com o apoio de Sindoméstica/Se, MPT, Care, Cummins, Igual Valor Iguales Derechos e Anima Lab Hub.

Presidenta do Sindoméstica/Se e dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Quitéria Santos declarou que, para as trabalhadoras domésticas, o curso vai possibilitar mais conhecimento sobre tecnologia, o que é fundamental nos dias de hoje.

“Cada curso promovido junto ao sindicato é resultado de parcerias que também garantem a passagem de ônibus e o lanche. Para nós do Sindoméstica/Se, toda formação é fortalecimento da categoria. E na ocasião dos cursos também conquistamos novas trabalhadoras filiadas ao sindicato”, explicou Quitéria Santos.

A trabalhadora doméstica Valdelice Almeida Cardoso está animada com o início das aulas. “Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender informática. E hoje nós tivemos essa possibilidade de aprender para estarmos mais preparadas para o mundo. Vamos entrar na internet, fazer pesquisas, então esse aprendizado, para nós, é ótimo”.

A professora Morgana Becker, da Themis, explicou que serão 8 semanas de aulas, realizadas sempre aos sábados, na sede do IFS, para que cada aluna fique em 1 computador e receba as orientações introdutórias para utilizar o computador.

Pâmela Santana do IFS afirmou que é missão principal do Instituto garantir o acesso, a permanência e o êxito das estudantes. “Queremos garantir, principalmente, o acesso a uma formação de qualidade. Como uma instituição de nível federal, a gente sempre vem buscando as parcerias para promover a igualdade e a equidade para todas as mulheres”, revelou Pâmela.

