Começam as inscrição para competição do 3º Barber Retrô

Profissionais que já atuam no mercado têm até o dia 28 de outubro para apresentar seus trabalhos e participar da disputa

Começam na segunda-feira, 21, e prosseguem até 28 de outubro, as inscrições para a 3ª edição do Barber Retrô, competição promovida pelo Senac Sergipe, para profissionais que já atuam no mercado. Nesta primeira fase, os barbeiros vão entrar na disputa para a grande final do evento, marcada para o dia 11 de novembro, a partir das 10h.

Este ano, a categoria da competição, que acontece no auditório Hilton José Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Aracaju, será “Cortes Clássicos”. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição (https://www.se.senac.br/inscricaobarberretro) e cumprir o que está previsto no regulamento da competição (https://www.se.senac.br/regulamentobarberretro).

“Faremos a divulgação dos classificados no dia 4 de novembro. Eles serão selecionados por uma comissão avaliadora, composta por três profissionais, que farão a análise das fotos enviadas pelos inscritos. Os classificados terão de 5 a 8 de novembro para efetivar, presencialmente, a inscrição e participação na competição”, ressalta a coordenadora dos cursos de Beleza do Senac Sergipe, Felipa Edite.

O 3º Baber Retrô do Senac Sergipe contará ainda com palestras, exposição de produtos de beleza e sorteio de brindes. As atividades terão início às 10h, e a competição acontecerá na parte da tarde, finalizando com a entrega da premiação ao ganhador.

“Teremos na parte da manhã a palestra ‘O perfil comportamental do barbeiro de sucesso’, com Leon Santiago. Na parte da tarde, Rubens Araújo vai falar sobre o ‘Mercado consumidor masculino’ e logo em seguida acontecerá a competição. o ganhador será selecionado pela banca examinadora, que analisará a criatividade, a originalidade e a técnica de acordo com o tema”, relata Felipa Edite.

Os interessados em participar das palestras e acompanhar a competição, podem fazer a inscrição clicando aqui (:http://cursos.se.senac.br/curso/detalhe/120973/3o-barber-retro)

O evento conta com o apoio da Navalha Hair, das barbearias Pai & Filhos e Colonial, e a Nanaju Cosméticos, além da Câmara da Beleza e Estética da Fecomércio Sergipe.

Senac SE