Comerciantes da Vila do Forró comemoram vendas no 1º mês de festa

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, tem se destacado não só pela programação composta por shows musicais, trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos e de dança, mas também pela valorização do comércio local e do artesanato. Os primeiros 30 dias de festa têm sido muito positivo para os empreendedores sergipanos que estão comercializando no local. Com a chegada de julho, mês de férias, as expectativas continuam altas, impulsionadas pelo aumento previsto no fluxo de turistas.

Ana Carla Rodrigues, vendedora de churros, está aproveitando ao máximo o movimento na Vila do Forró. Em sua primeira participação no evento, Ana Carla está satisfeita com as vendas. Ela destacou que, embora o Arraiá do Povo termine no domingo, 30, a Vila do Forró continuará em funcionamento até 31 de julho, mantendo as expectativas de bons negócios, especialmente com a chegada do mês de férias.

“O movimento está maravilhoso. Está sendo muito bom pra tirar um extra. Não posso reclamar. A expectativa está melhor ainda, agora para o mês de julho, com muitos turistas de fora. No Arraiá do Povo é a primeira vez, mas já vendi na Vila da Páscoa Iluminada, e aqui agora espero vender muito mais”, disse Ana Carla.

Quem também está comemorando o sucesso de negócio, por meio da Economia Solidária, promovida pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), na Vila do Forró, é a Regiane Alves. Na primeira participação no evento, ela comercializa uma variedade de comidas típicas, incluindo salgados, bobó de camarão, caruru e bolo de tapioca. “Está sendo muito ótimo. Surpreendeu muito. O Arraiá acaba amanhã, mas o Barracão continua em festa. Esperamos muitos turistas porque é mês de férias. Graças a Deus, está tendo muito turista aqui. Vamos vender mais ainda”, comentou, cheia de esperança.

Márcio Rodrigo dos Anjos de Oliveira, gerente de um bar localizado na Vila do Forró, destacou que o movimento foi excelente, superando as expectativas e até mesmo o desempenho do ano anterior. “O movimento está bom, está tudo maravilhoso. A estrutura está bonita, as atrações estão ótimas, assim como a organização e a segurança. Pra gente que trabalha com vendas está excelente”, elogiou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Igor Matias