Comerciantes prospectam aumento de até 30% nas vendas em período junino. Empresas aumentam estoque e emprego

Durante os festejos juninos, o comércio também fica aquecido e as vendas aumentam. Segmentos como os de vestuário, calçados e bebidas formam o combo de preparativos para curtir as noites de festa, que este ano no estado estão ainda mais animadas com a programação promovida pelo Governo de Sergipe, com mais de 30 dias com atrações em várias partes, inclusive no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. Esses segmentos esperam um aumento de até 30% durante o mês de junho. Para isso, empresas têm investido no aumento de estoque e abertura de vagas temporárias de emprego.

Junho é um mês esperado pelos comerciantes, de acordo com o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, Edmilson Andrade. “No calendário comercial do ano, junho representa a abertura do segundo semestre. É um mês bastante concorrido e festivo, pois nós temos quatro datas comemorativas. Começamos com o Dia dos Namorados, e temos as festas populares de Santo Antônio, São João e São Pedro, muito fortes em Sergipe e em toda a região Nordeste”, disse o superintendente da CDL, que conta com mais de 3.600 lojistas associados.

Roupas e calçados

As botas são alguns dos calçados mais procurados, como conta o gerente de uma empresa de calçados localizada no Calçadão da João Pessoa, Igor Bispo. “Serão 30 dias de forró e a nossa expectativa é o crescimento das vendas no comércio. O ano passado foi muito bom. Nesta época, o pessoal procura muito por botas, sapatênis, enfim, toda a linha feminina e masculina. Esperamos um aumento de 20% nas vendas durante este mês. Para isso, estocamos mais produtos e geramos três vagas temporárias”, contou.

Camisas xadrez também estão entre as mais requisitadas em junho, afirma a gerente de vendas de uma loja de vestuário também no Calçadão, Daniele de Lima. “Já tivemos um aumento de vendas, desde o dia 27 de maio. Estou bem confiante e, em comparativo com o ano passado, espero 30% de aumento nas vendas. Renovamos o estoque e abriremos de duas a três vagas temporárias de trabalho para reforço. O público está procurando muito as roupas com a tradicional estampa xadrez”.

Comércio de bebidas

A liberação de bolsas térmicas para o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, repercutiu nas vendas de bebidas, segundo conta André Henrique, administrador de um depósito de bebidas, localizado no bairro Santo Antônio. “A gente já começou o mês de junho em alta. A expectativa é que aumente ainda mais no decorrer do mês. As pessoas estão comprando bastante também para ir para os eventos, a exemplo do Arraiá do Povo, já que o evento liberou a bolsa térmica. O que as pessoas mais procuram é cerveja e aqui mesmo já compra o gelo e faz o kit completo”.

Gestor de um supermercado no Centro da cidade, Roberto Praga avalia que a realização de festas públicas reflete diretamente na venda de bebidas. “A gente estima um aumento de até 30% nas vendas este mês. Já fizemos mais quatro contratações para suprir a demanda neste período. Com os eventos públicos, nosso turismo agradece, aumentam as ofertas de trabalho e também o consumo, gerando mais riqueza para o nosso estado, maior qualidade de vida e melhorias”.

Geração de renda

O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, Edmilson Andrade, reforça a importância dos eventos públicos para os comerciantes. “Estimula a geração de emprego e renda, pois à medida que há uma junção dos poderes públicos municipal e estadual para a realização de festividades, os vendedores ambulantes, autônomos e empreendedores individuais aproveitam o momento para comercializar para o público”.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

Foto: Erick O’Hara