Comércio diversificado garante boas vendas na Vila do Natal Iluminado; Pequenos empreendedores e ambulantes celebram sucesso

Em mais uma edição da Vila do Natal Iluminado, o Governo do Estado organizou um espaço especial para os comerciantes, incentivando as vendas e o fomento econômico durante o período natalino. O evento, que acontece até o dia 5 de janeiro, é uma oportunidade para pequenos empreendedores aumentarem a visibilidade e lucros, especialmente com a grande circulação de turistas e moradores locais.

Entre os empreendedores selecionados para comercializar na Vila do Natal Iluminado está Ana Paula da Silva, que já participou de todas as Vilas anteriores promovidas pelo governo. “Vendo para muito turista, porque meu material é emborrachado e eles não conhecem essa versão. Já vendi para suíço sem entender uma palavra do que me disse. O importante é vender e, no geral, o lucro está muito bom”, compartilhou a comerciante, destacando a importância do evento para impulsionar seus negócios e alcançar novos públicos.

Além da parte lúdica da Vila do Natal Iluminado, o Governo do Estado adota, desde 2023, a política de introdução do comércio local, como forma de fortalecimento da geração de emprego e renda em Sergipe. Mesmo na véspera de Natal, na terça-feira, 24, os comerciantes destacaram o movimento. “Desde que esse governo introduziu a ideia das Vilas, participei de todas. Véspera de Natal é uma data especial, claro que o movimento não é como dos outros dias, porque é um momento natural de recolhimento, mas eu achava que venderia pouco, porém me surpreendi. Ficou dentro do necessário. Isso porque estamos falando de uma data especial”, reiterou o autônomo Ricardo Melo.

A ambulante Lucileide da Silva tem opinião semelhante. Ela se diz muito grata por toda mobilização do calendário festivo em Aracaju, elaborado pelo Governo do Estado. “Trabalho com o meu carrinho de pipoca há 20 anos. Nunca houve uma época tão favorável como essa. De verdade, sou muito grata ao governo por ter essas ideias. As vendas neste Natal foram ótimas”, celebrou.

Em 2023, na primeira edição da Vila do Natal Iluminado, durante 51 dias do evento, que se dividiu entre a Praça Fausto Cardoso e a Orla da Atalaia, o Estado alcançou R$ 1,2 milhão de faturamento – R$ 910 mil no segmento alimentício e R$ 290 mil no setor de artesanato. Espera-se que o sucesso se repita em 2024. “Saí de casa sem nem me preocupar se daria movimento na Orla, por ser véspera de Natal, porque sei que sempre dá bom”, confiou o ambulante Jadilson dos Santos.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Thiago Santos