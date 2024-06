Comércio em Sergipe não abrirá no dia de São João, informa o Fecomse

O comércio no Estado de Sergipe – incluindo os supermercados – não funcionará na próxima segunda-feira, 24, dia de São João.

Segundo o presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida, a conquista é fruto da luta da categoria e das suas entidades sindicais, estando acordado nas negociações coletivas de trabalho.

O dirigente sindical explica que o não-funcionamento do comércio em todo o Estado no dia de São João tem como referência a antecipação, para junho, das comemorações pelo Dia dos Comerciários e das Comerciárias (30 de outubro).

“Graças a nossa luta, como acordado nas negociações coletivas de trabalho, as comemorações pelo dia 30 de outubro – Dia dos Comerciários e das Comerciárias – são antecipadas para o dia de São João, permitindo, assim, que a categoria participe da festa junina”, explica Ronildo Almeida.

O presidente da Fecomse lembra que os trabalhadores do comércio e serviços são pioneiros na luta e negociação para o feriado no dia de São João, tradicional festejo do Nordeste, que hoje é estendido também às demais categorias, com o não-funcionamento, inclusive, dos bancos.

“É preciso que se cumpra o negociado, garantindo um direito da categoria comerciária conquistado há anos. É importante que o patronato valorize seus trabalhadores e respeite os direitos negociados, garantindo que o comerciário e a comerciária possam festejar com seus familiares uma tradição tão importante para o povo sergipano”, aponta Ronildo Almeida.

Foto assessoria

Por Tereza Andrade