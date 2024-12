COMISSÃO DE TRANSIÇÃO ENTREGA AO MPSE RELATÓRIO QUE APONTA POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO  NA BARRA

Membros da comissão de transição que representam o prefeito eleito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, entregaram ao Ministério Público de Sergipe (MPSE) o relatório preliminar com informações sobre a situação do Município em diversas áreas. O documento, entregue ao promotor Antônio Xavier de Assis Júnior, aponta ainda possíveis irregularidades cometidas pela atual gestão.

“Como forma de garantir a transparência da atual situação em que se encontra o município de Barra dos Coqueiros, trouxemos o relatório ao MPSE para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Também destacamos as dificuldades que a equipe de transição do prefeito eleito Airton Martins está encontrando para ter acesso a algumas informações, a exemplo do inventário patrimonial atualizado”, detalhou o coordenador da comissão, Francisco Madureira.

Entre as possíveis irregularidades, beneficiários do Cartão Alimentação Cidadã que estariam inaptos para receber o benefício; irregularidades em obras públicas, entre elas, a da Orla do Rio Sergipe, gerando um prejuízo milionário; o desmonte da máquina pública promovida pela atual gestão, com a suspensão dos serviços prestados; vários produtos vencidos no almoxarifado e que precisam ser descartados imediatamente; além de irregularidades no pagamento das rescisões.

Além do coordenador, também participaram da reunião com o promotor do MPSE os integrantes da comissão de transição Saul Schuster; Normelia Almeida e Douglas Oliveira.

