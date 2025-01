Comitê de Crise do Governo Fábio determina laudos emergenciais com avaliação de todas as pontes e barragens do estado de Sergipe

O Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo de Sergipe, coordenado pelo governador Fábio Mitidieri, realizou nesta segunda-feira, 13, no Palácio dos Despachos, em Aracaju, uma nova reunião para avaliar os danos e planejar ações de recuperação nas áreas afetadas pelas chuvas no município de Capela. A partir da reunião, foi determinado que o Comitê deverá produzir um laudo com a avaliação de todas as existentes no estado, que são cerca de 200, além das passagens molhadas e barragens, para que ações necessárias sejam tomadas.

Fábio detalhou os próximos passos determinados a partir de agora. “Desde sexta-feira o Estado está de prontidão e atuando nessa prevenção, especialmente em Capela. Registro nossa solidariedade com as vítimas e suas famílias. Aquela rodovia será toda interditada, vamos fazer a perícia e analisar os danos na estrutura ao longo dela. A ideia é, depois do serviço emergencial, fazer uma ponte naquela localização, junto à recuperação completa da rodovia. As chuvas vieram em um volume muito acima do que era previsto, e diante disso, vamos pedir uma atualização dos laudos de todas as pontes, passagens molhadas e barragens de Sergipe”, afirmou.

O governador também ressaltou a importância do laudo com a situação de todas as pontes e barragens em Sergipe, e anunciou que todos os coordenadores das Defesas Civis municipais serão chamados para uma capacitação promovida pelo Estado. “Nós precisamos dos laudos para entender o estado de todas as pontes e tomar as ações necessárias. O principal agora é identificar como elas estão. Além disso, vamos emitir um convite para capacitar os coordenadores da Defesa Civil em todos os 75 municípios. Alguns ainda não foram definidos porque muitos prefeitos acabaram de tomar posse, mas vamos dar esse auxílio para que elas sejam estruturadas”, acrescentou.

Trabalho do Comitê

A atuação do Comitê de Gerenciamento de Crise, instituído em 2023, faz parte das ações imediatas tomadas pela Defesa Civil após o ocorrido. Entre elas, esteve a elaboração de um plano de contingência, e a avaliação de medidas de prevenção, monitoramento e mitigação. Desde a última sexta-feira, 10, Sergipe enfrenta chuvas intensas que ultrapassaram a média normal para o período, de 40 a 50 milímetros (mm). Entre sexta e sábado, 11, foram registrados 187 mm apenas em Capela. A previsão de chuvas segue até a próxima quarta-feira, 15.

Estiveram presentes na reunião os secretários de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a primeira-dama Érica Mitidieri; da Casa Civil (Secc), Jorginho Araujo; da Comunicação Social (Secom), Cleon Menezes; do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Júlio Filgueira; do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), Deborah Dias, e do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas.

“Estamos todos preparados, com equipes mobilizadas e toda a estrutura. Ontem conversei com o prefeito de Capela, e estamos preparados para qualquer intercorrência. A gestão municipal está avaliando os danos, e em caso de necessidade, a Secretaria está de prontidão”, pontuou a secretária da Seasic, Érica Mitidieri.

Já o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, reforçou que as características da ponte a ser construída no trecho afetado em Capela dependerá da análise técnica. “Esse trabalho já vinha sendo realizado por uma autarquia vinculada, o DER, e agora é momento de intensificar. Vamos avaliar os transtornos causados pela chuva em todo o estado, e no caso de Capela, definir qual a estrutura da ponte que teremos ali”.

Além deles, participaram o geólogo da Semac, João Carlos; o diretor-presidente Anderson das Neves e o diretor-técnico Igor Albuquerque, ambos do DER/SE; a superintendente de assistência social da Seasic, Aída Santana; a chefe de gabinete da Secretaria Especial do Gabinete do Governador (Segab), Jacqueline Caldeira; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Cel. Fábio Cardoso; e o tenente-coronel Fernando e o major Carvalho, ambos representando a Defesa Civil Estadual.

“A previsão de chuvas está sendo atualizada diariamente, e nós estamos todos de sobreaviso e monitorando o estado. Nenhum município deixará de ser atendido. Os volumes de chuvas em nosso estado têm sido bastante vultosos, devido a essas mudanças climáticas; por isso, há a necessidade de verificação completa”, pontuou o superintendente da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Luciano Queiroz.

Foto: Arthur Soares