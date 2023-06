Comitê realiza ações de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes

O mês de Junho é um momento de alegria e de celebração da cultura popular nordestina. Porém, as festas populares deste período podem deixar meninos e meninas mais vulneráveis a uma série de violações de direitos, inclusive ao abuso e à exploração sexual.

Com o objetivo de prevenir e combater estes crimes contra a dignidade sexual de meninos e meninas, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes realizará uma série de atividades de sensibilização da sociedade durante as festas populares que acontecem em nossa capital.

No dia 19, segunda-feira, começa a programação com panfletagem e sensibilização da população no Arraiá da Rua São João, a partir das 18h30. No dia 25 de junho, domingo, a mobilização acontece no Forró Caju, a partir das 19h. Já no dia 30 de junho, os membros do comitê estarão no Arraiá do Povo, a partir das 17h.

Além das ações de sensibilização nas festas populares, o comitê realiza em junho duas ações: o Seminário Estadual: Participação Social com Contribuições para o PPA, e a Plenária Estadual do PPA. As duas ações tem o objetivo de reunir as contribuições de ações de promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes feitas pelas organizações da sociedade civil a fim de que elas sejam propostas no Plano Plurianual do Estado de Sergipe, peça orçamentária fundamental para a execução das políticas públicas no estado.

Sobre o Comitê

Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes é um espaço de articulação social que tem como objetivo coordenar ações e políticas públicas para prevenir, combater e erradicar a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Entre as atribuições do Comitê estão a formulação de planos e políticas de enfrentamento à violência sexual, a realização de campanhas de conscientização e mobilização da sociedade, a promoção de capacitação de profissionais que atuam no atendimento às vítimas, além da articulação de esforços entre os diferentes órgãos envolvidos para garantir a proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Em Sergipe, o espaço já conta com a adesão de 48 organizações de todos os setores que integram o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes em parceria com atores sociais do Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, Conselhos Tutelares, Secretárias de Governo.

Por Débora Melo