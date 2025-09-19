Comitiva do Governo de Sergipe participa da COP Nordeste

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), marcou presença na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) Nordeste, realizada entre os dias 15 a 19 de setembro, em Fortaleza.

O encontro, promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), durante a 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (ICID2025), serviu como ação preparatória para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém, e reuniu representantes estaduais da região Nordeste para tratar sobre os eixos temáticos relacionados à Agenda 2030.

A participação de Sergipe reafirma o compromisso do Estado com um futuro sustentável, como destacou o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira. “É fundamental que o Estado de Sergipe possa participar contribuindo com os debates, mas, sobretudo, que possa levar uma carteira clara de projetos que contribuirão com a captação de recursos e com a preparação do Estado para o enfrentamento das mudanças climáticas e para que tenhamos, cada vez mais, uma economia verde e sustentável e com foco naqueles que mais precisam”, enfatizou.

A programação contou com a assinatura da carta-compromisso do Plano Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE), o que consolida a região como referência em energia renovável no Brasil. A iniciativa é resultado de um trabalho integrado por todos os estados e servirá como base para o Plano de Transformação Ecológica do Nordeste, que será apresentado na COP30.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Dias, ressaltou a oportunidade para captar recursos e preparar Sergipe para o enfrentamento das mudanças climáticas. “Participamos da reunião do Consórcio Nordeste, da Câmara Temática, como também da reunião com os governadores dos nove estados. Super produtiva as reuniões que tivemos aqui, captando investimentos para o nosso Estado na agenda do meio ambiente”, afirmou.

Ainda no encontro, o Consórcio Nordeste e a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) formalizaram uma parceria estratégica com a finalidade de combater a desertificação e efeitos da seca no semiárido. Além disso, ocorreu também a apresentação do resultado da chamada pública de projetos para o Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), onde foram reunidas propostas de investimentos de R$ 127 bilhões, para que os estados possam obter um maior crédito em bancos públicos. A iniciativa reforça o potencial regional, enfatizando propostas acerca do semiárido e preza pelo respeito ao meio ambiente.

Foto: Ascom/Seplan