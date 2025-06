COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE EMITE NOTA E DESMENTE O RISCO DE COLAPSO NA BARRAGEM DO POXIM

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou neste domingo (15), que se trata de desinformação a notícia replicada em aplicativos de mensagens instantâneas sobre um suposto risco de colapso na Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, conhecida como Barragem do Poxim, localizada no povoado Timbó, no município de São Cristóvão. Tal publicação refere-se a uma situação ocorrida anos atrás.

A Deso reitera que a Barragem do Poxim segue estável, com operação dentro dos parâmetros normais de segurança, mesmo com as chuvas intensas registradas nos últimos dias na região. A estrutura da barragem, que é monitorada permanentemente por órgãos competentes, não apresenta nenhum indício de anomalia ou risco estrutural de rompimento.

A Barragem do Poxim cumpre um papel estratégico no abastecimento da Grande Aracaju. Ela funciona como um elemento regularizador do rio, acumulando água durante o período chuvoso para ser utilizada nos momentos de estiagem. Sua área inundável tem capacidade para armazenar até 32 milhões de metros cúbicos de água, o que representa um importante reforço à segurança hídrica da região.

Esse volume armazenado permite manter uma produção estável de 900 litros de água por segundo, em qualquer época do ano, viabilizando o abastecimento contínuo da população.

A Deso alerta que a disseminação de conteúdos alarmistas e não verificados causa desinformação, compromete a tranquilidade da população e prejudica a atuação dos órgãos públicos. A companhia reforça, também, que todos os canais oficiais da Deso estão à disposição da sociedade para prestar informações com responsabilidade e transparência. Em caso de dúvidas, a orientação é sempre buscar os canais oficiais do Governo do Estado, da Deso, da Defesa Civil estadual e demais órgãos públicos responsáveis.

Fonte e foto: Deso