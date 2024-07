COMPLEXO CULTURAL GONZAGÃO RECEBE ESPETÁCULO ÓPERA DO MILHO E SHOW DE FORRÓ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Na próxima sexta-feira, 19 de julho, às partir das 19h, o Complexo Cultural Gonzagão, localizado na Avenida Heráclito Rollemberg, no Conjunto Augusto Franco, será palco da apresentação do espetáculo Ópera do Milho, além das apresentações do grupo Peneirou Xerém, Forró Os Três Muleques e Josa Rosa. A programação, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), é gratuita e aberta para todos os públicos.

Criada em 1996, por iniciativa da professora Aglaé Fontes, a Ópera do Milho reuniu dois continentes, Europa e América, para contar e cantar aspectos diversos da sergipanidade, através de um estilo único, com máscaras, interação com o público e até participação de grupo de quadrilha junina. O espetáculo conta a história de Mariazinha, uma jovem que engravidou do namorado. Quando ele foge do casório, para não ficar mal falada pelas outras pessoas, ela decide apelar para Santo Antônio, São João e São Pedro.

Para o diretor do espetáculo, Lindolfo Amaral, será uma apresentação especial. “O Gonzagão é o espaço onde a Ópera do Milho se apresentou pela primeira vez. Esse fato aconteceu em 1996, nos festejos juninos de 1996, depois o espetáculo foi para o Centro de Criatividade. Retornar ao Gonzagão é como se nós estivéssemos retornando para a nossa própria casa, é como se nós estivéssemos retornando para um espaço onde a ópera foi concebida. E com certeza o público mais uma vez vai assistir à Ópera do Milho naquele espaço que muitas crianças viram e agora são adultos”.

Retomada em 2023, com produção do grupo Imbuaça, considerado o mais antigo grupo de teatro de rua do Brasil em atividade ininterrupta, o espetáculo já se configura como um dos grandes atrativos do calendário junino do ‘país do forró’, movimentando públicos de todas as idades para conferir de perto a apresentação. Este ano, o grupo Imbuaça realizou várias apresentações, tanto na capital quanto no interior, consolidando o sucesso e a relevância cultural do espetáculo.

“O espetáculo conquista o público pela simplicidade, pelas histórias que estão ali intercaladas com simples fatos de uma relação entre dois jovens. As promessas que ela faz à noiva, a Santo Antônio, São João e São Pedro, nos leva a pensar nas nossas crendices, nas nossas tradições desse ciclo junino”, destaca Lindolfo Amaral.

No ‘país do forró’, apresentações artísticas acontecem todas segundas-feiras do ano na Segundona do Turista. Durante o mês de julho, a programação se intensifica, com atrações de terça a domingo na Vila do Forró. O público pode apreciar apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos, quadrilhas juninas e muita música com artistas sergipanos.

Foto: Igor Matias