Comunicador Marcolino Joe assume coordenação de comunicação de Carira

Com mais de 15 anos de experiência e trabalhos de destaque, o comunicador, cineasta e estrategista Marcolino Joe assumiu, nesta segunda-feira, 6, a coordenação da assessoria de comunicação da Prefeitura de Carira, atendendo ao convite do prefeito reeleito Diogo Machado.

Marcolino Joe foi o responsável pelas duas campanhas vitoriosas do prefeito Diogo Machado e no primeiro mandato levou um modelo de comunicação inovador à gestão municipal de Carira, especialmente nas redes sociais.

“Fiquei muito feliz com o convite do prefeito Diogo Machado para seguir liderando a comunicação institucional do Município. É um reconhecimento a tudo o que já realizamos para garantir a publicidade de tudo o que foi feito pela gestão nos últimos quatro anos”, afirmou Marcolino.

O comunicador assegurou que seguirá com o mesmo compromisso de levar as informações da Prefeitura aos cidadãos carirenses. “Que pagam os seus tributos e têm o direito de saber exatamente o que está sendo feito com os recursos públicos. Agradeço ao prefeito Diogo pela confiança e vamos trabalhar para melhorar cada vez mais a comunicação pública em Carira”, ressaltou Marcolino Joe.

Biografia

Marcolino Joe é comunicador, cineasta, estrategista e palestrante focado no digital e criador do Cinema de Bolso. Head Digital com experiência internacional e estudioso do uso de Inteligência Artificial no marketing político. Além de se destacar na comunicação política local, ele também atua na comunicação e realiza consultorias para políticos e órgãos de outros estados do país.

CS Assessoria & Comunicação