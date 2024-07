Comunidade de Santa Rosa do Ermírio ganha primeira quadra poliesportiva estadual

Espaço foi inaugurado no Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), entrega a 47ª obra da educação em 18 meses de gestão: a quadra de esportes coberta do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, no alto sertão sergipano. A unidade escolar de ensino integral compõe a Diretoria Regional de Educação 9 (DRE 9) e disponibilizará à comunidade o primeiro espaço esportivo e de multievento estadual para os 12 mil moradores, dentre eles 292 alunos.

Durante a entrega da obra, o governador Fábio Mitidieri destacou que a quadra multiesportiva vai além de uma praça de esportes; ela se configura como um ambiente para toda a família da comunidade. “É um compromisso nosso pôr em prática espaços como este. Quero voltar aqui a Poço Redondo para inaugurar o sistema de climatização das quatro escolas estaduais”, disse o governador, ao indicar que o processo de climatização e a segunda fase para ampliar a escola já foram autorizados.

A aluna Estefanny Gabriele, da 2ª série, lembrou que antes a comunidade escolar usava a quadra do município, e com a entrega do espaço no Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, serão intensificados os treinos de esporte, além de ser mais cômodo usar a quadra da própria escola. “Estávamos esperando a inauguração. Agora vamos aproveitar”, pontuou.

Reforma ampliada

O Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza ganhou nova quadra com estrutura de concreto armado, cobertura com telha, pavimentação de alta resistência, cujos investimentos são da ordem de R$ 2.637.390,79.

A quadra foi construída para atender a todos os públicos com muita acessibilidade, pintura e demarcação específica para modalidades esportivas, instalações elétricas e refletores em LED de 200 watts, fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (traves de futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro).

A área de lazer também foi ampliada com a construção de acessibilidade em rampas, quiosques e uma passarela em estrutura de madeira que dá acesso à quadra e aos vestiários masculinos, femininos e para pessoas com deficiência.

O espaço conta com uma grande arquibancada, pintura geral e ampla área externa. Também foi construída uma passarela em estrutura de madeira e telha cerâmica que dá acesso à quadra.

Além disso, a unidade escolar é uma das 100 escolas estaduais que integram o processo de climatização do Governo de Sergipe. O processo de aumento de carga elétrica está em fase de licitação, com investimentos de R$ 479.296,35.

O Noêmia de Souza foi contemplado com execução de serviços de manutenção (revisão nas instalações elétrica e hidrossanitária, esquadrias, telhamento, pintura geral), com investimentos da ordem de R$ 122.799,78. O projeto arquitetônico de reforma e ampliação está concluído e encontra-se na lista para elaboração dos projetos complementares e de ampliação de salas.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, lembrou que em um ano e seis meses de governo, são 32 obras em andamento da Educação, 47 obras entregues e 18 em licitação, além de 16 prioridades de projetos para licitar. “Hoje é um dia de comemorar um equipamento de qualidade, que não deixa a desejar a qualquer outra quadra entregue no Estado. Vamos continuar e garantir nosso trabalho e empenhados para entregar equipamentos de qualidade”, destacou.

O secretário Zezinho Sobral ainda apontou que já foram investidos mais de R$ 32 milhões em climatização neste ano, e até o fim do segundo semestre todas as quatro escolas de Poço Redondo estarão climatizadas.

Outros investimentos

Nesta quarta-feira, 3, também foram autorizadas a climatização das quatro escolas estaduais localizadas em Poço Redondo e a ampliação da oferta do ensino fundamental dos sextos aos nonos anos, com a construção de mais quatro salas, laboratórios de ciências e auditório, no Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza.

A moradora da comunidade Ana Margareth Nunes, que esteve presente à solenidade, comemorou o anúncio da oferta do ensino fundamental. Ela explicou que dos três filhos, dois já estudaram no citado centro de excelência, e um deles estuda na rede municipal. “Sei da qualidade do ensino do Noêmia de Souza, e gostaria que meu filho também estudasse aqui. Quero parabenizar o governo por autorizar a ampliação das salas e a oferta do fundamental”, celebrou.

A aluna Ane Adriely, da 2ª série do Ensino Médio, comemorou a autorização da climatização por parte do governador. “Estamos em uma região muito quente, no sertão, e a climatização das salas é essencial”, afirmou.

