Comunidade do Bem completa dois anos beneficiando famílias carentes em Socorro

Sob a liderança de Uilliam Pinheiro, Comunidade do Bem completa dois anos beneficiando famílias carentes nos bairros de Nossa Senhora do Socorro

A instituição Comunidade do Bem, liderada por Uilliam Pinheiro, completa dois anos de dedicação ao desenvolvimento educacional, esportivo e cultural de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros de Nossa Senhora do Socorro.

Com atuação nos bairros Novo Horizonte, Guajará e Parque dos Faróis, a Comunidade do Bem tem transformado vidas por meio de projetos que promovem oportunidades e acesso a direitos básicos. Desde sua fundação, a organização implantou programas de reforço escolar voltados para crianças do ensino fundamental menor, além de oferecer oficinas de karatê, futsal e ginástica, iniciativas que fortalecem tanto o desempenho educacional quanto o bem-estar físico e mental dos participantes.

A instituição também realiza a doação trimestral de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade social, contribuindo diretamente para a segurança alimentar de diversas comunidades. Além disso, organiza eventos marcantes como o Dia das Crianças, o Natal das Crianças e os encontros trimestrais de saúde e cidadania, que oferecem serviços essenciais e reforçam o senso de solidariedade e pertencimento entre os moradores.

Uilliam Pinheiro, idealizador e coordenador da instituição, ressalta a importância da missão da Comunidade do Bem: “Nosso objetivo é plantar sementes de esperança, transformando a realidade de famílias e oferecendo às crianças e jovens as ferramentas necessárias para construir um futuro melhor. Acreditamos que pequenas ações podem gerar grandes mudanças.”

E, para celebrar os dois anos de atuação, a Comunidade do Bem alcançou um importante marco institucional: conseguiu os registros no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal da Assistência Social. Essas conquistas viabilizaram a certificação no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), permitindo à instituição receber recursos de emendas parlamentares e celebrar convênios com o Poder Público, ampliando ainda mais seu alcance e impacto social.

A celebração dos dois anos da Comunidade do Bem é mais do que uma comemoração: é um marco na luta por um futuro mais inclusivo e solidário em Nossa Senhora do Socorro. As ações da instituição continuam a inspirar e transformar a realidade local, reafirmando a importância do trabalho coletivo para superar desafios sociais.

