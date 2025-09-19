Comunidade do Parque dos Faróis recebe edição do Bolsa Família Itinerante

A iniciativa visa, portanto, proporcionar maior agilidade e rapidez no atendimento à população

Com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços, garantindo atualização cadastral, orientação sobre direitos sociais e a regularização de benefícios suspensos ou bloqueados, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Família, da Inclusão e da Assistência Social (Semfas), promoveu nesta quinta-feira (18) a quarta edição do programa Bolsa Família Itinerante, no bairro Parque dos Faróis.

Embora os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) já ofereçam atendimento regular, a ação busca agilizar o acesso aos benefícios para a comunidade que tem maior dificuldade no deslocamento até os locais responsáveis pelos procedimentos.

De acordo com o secretário da Semfas, Gledson Oliveira, a iniciativa visa proporcionar maior agilidade e rapidez no atendimento da população. “O objetivo do projeto é levar os serviços do Bolsa Família às comunidades, realizando cadastros, desbloqueios de benefícios, revisões cadastrais e visitas domiciliares. Em suma, visa agilizar o acesso aos benefícios para as pessoas que aguardam atendimento”, admitiu.

A ação exclusiva da Semfas, proporcionou a ampliação do acesso aos direitos da população, dando maior visibilidade aos serviços e garantindo a concessão dos benefícios. Ainda de acordo com o secretário, os bairros são priorizados a partir das regiões que têm maiores demandas nas localidades. “Já realizamos edições no Conjunto Jardim, na sede e no Parque dos Faróis. Na próxima semana, faremos um novo mapeamento para definir os próximos locais”, salientou.

Com uma expectativa de 300 atendimentos durante todo o dia, a população resolveu pendências no cadastro, incluindo casos de BPC, unipessoais e cadastros desatualizados. Além disso, equipes do Busca Ativa realizaram visitas domiciliares para garantir a efetiva regularização, aproximando ainda mais a gestão municipal da comunidade.

