Comunidade Indígena Xokó receberá pré-lançamento de documentário que narra sua história

Exibição será no domingo, 08 de setembro, a partir das 17h, na quadra do Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro

A 45ª Festa da Retomada das Terras do Povo Xokó está confirmada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, na Ilha de São Pedro, situada no município de Porto da Folha, em Sergipe. A edição deste ano, no entanto, contará com uma programação especial. Além da festividade tradicional, os Xokó terão a oportunidade de assistir suas histórias de lutas e de conquistas narradas em “Velho Chico, a alma do povo Xokó”. A exibição de pré-lançamento do filme será no domingo, 8, a partir das 17h, na quadra do Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro.

Velho Chico, a alma do povo Xokó é um documentário de longa-metragem sergipano, com duração de 71 minutos, que ganhou repercussão nacional ao ser o único representante do Nordeste na Mostra Competitiva de Longas Documentais do 52º Festival de Cinema de Gramado, que aconteceu entre os dias 9 e 17 de agosto, na serra gaúcha. Dos 158 títulos submetidos para a mostra, a curadoria do mais respeitado festival de cinema brasileiro escolheu cinco para compor a competição, dentre eles, o longa documental de Sergipe. Essa decisão permitiu à equipe da WG Produções representar o cinema sergipano e registrar na história do cinema documental brasileiro a importância da história e da cultura do povo Xokó, de Sergipe, na defesa do meio ambiente, sobretudo o bioma da Caatinga, e do rio São Francisco.

Ambientado na Terra Indígena Caiçara, localizada na região do Alto Sertão Sergipano, o filme de não ficção narra, de forma poética e com uma fotografia de encher os olhos, a história de um rio e de um povo. Duas histórias que se fundem: a do povo Xokó, uma etnia indígena existente no estado de Sergipe; e a do rio São Francisco, sua razão de existir. Trata de suas lutas e conquistas, da retomada de suas terras, da cultura da cerâmica e dos rituais indígenas, a exemplo do Ouricuri (espaço sagrado) e do Toré (dança circular).

Velho Chico, a alma do povo Xokó é uma realização da WG Produções, com direção de Caco Souza, roteiro de Lelê Teles, produção executiva de Cacilda de Jesus, pesquisa e produção de Michele Amorim Becker, e trilha musical de Ricardo Vieira. A obra contou com recursos da Agência Nacional de Cinema (Ancine), por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O documentário também conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), principal parceira na produção e primeira janela de exibição da obra, conforme Edital de Chamada BRDE/FSA Fluxo Contínuo para TV 2018.

Ficha Técnica

Empresa Produtora: WG Produções e Publicidade

Direção: Caco Souza

Roteiro: Lelê Teles

Produção: Michele Becker

Produção Executiva: Cacilda de Jesus

Direção de Fotografia: Maila Louback Gonçalves e Marcus Vinicius de Melo Soares

Direção de Arte: Jorge Oliveira

Trilha Musical: Ricardo Vieira

Trilha Sonora Original: Ricardo Vieira

Montagem: Jorge Oliveira e Thais Ramos

Desenho de Som: Marcelinho Porto

Agende-se:

Quem? WG Produções

O quê? Pré-lançamento do documentário Velho Chico, a alma do povo Xokó

Onde? Quadra do Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro

Quando? Domingo, 08 de setembro, às 17h

