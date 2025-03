CONAB REALIZA CAPACITAÇÃO COM OS AGRICULTORES SOBRE O PAA NAS QUATRO REGIÕES DO ESTADO DE SERGIPE

Os agricultores e agricultoras de Sergipe poderão tirar suas dúvidas sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com objetivo de orientar os produtores sergipanos para participar do Programa, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irão percorrer o estado realizando palestras sobre o PAA. Os trabalhos se iniciam no próximo dia 11 de março e seguem até o dia 14.

Nos encontros, agricultores e organizações da agricultura familiar serão instruídos sobre como fazer um projeto do PAA e inscrevê-lo no sistema PAANet da Companhia, com informações que vão desde a documentação obrigatória, os normativos em vigor, os produtos amparados, as alterações permitidas, as entidades que podem receber os produtos fornecidos pelos agricultores, entre outros itens. O encontro também é uma oportunidade para os produtores conhecerem os novos critérios de acesso, os recursos liberados e demais atualizações para o ano de 2025. As capacitações contarão também com a presença do superintendente Federal do Desenvolvimento Agrário de Sergipe (SFDA/MDA/SE), Roberto Araújo Silva.

A Conab irá percorrer as 4 regiões de Sergipe. “A intenção é chegar em cada canto do estado e tirar as principais dúvidas das pessoas, de forma a ampliar o acesso dos agricultores a uma importante ferramenta para a comercialização da produção que é o PAA”, ressalta o superintendente da Conab em Sergipe, Janderson Maués.

A primeira oficina acontece no dia 11 no município de Monte Alegre de Sergipe, a fim de envolver os produtores da região do Alto Sertão. Já no dia 12 será a vez dos agricultores da região do baixo São Francisco com a palestra sendo realizada na cidade de Propriá. Também serão realizadas palestras em Salgado, abarcando a região Sul do estado, e Poço Verde da região Sertão Ocidental. Esses últimos encontros estão marcados para os dia 13 e 14, respectivamente.

A inscrições para participar do PAA estão abertas desde 18 de fevereiro. O período de envio de proposta para a Companhia por meio do sistema PAANet é até o próximo dia 20 de março. Cada organização fornecedora poderá acessar o limite de R$ 1,5 milhão por ano, sendo que o limite por agricultor familiar é de R$ 15 mil. Em caso de dúvidas ou de necessidade de outras informações sobre a elaboração e a inscrição dos projetos, as cooperativas podem procurar as superintendências regionais da Conab em cada estado.

Programa – Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fazenda , executado pela Conab, o PAA permite que o governo realize a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem a necessidade de licitação. Além disso, esses produtos são destinados a populações e entidades em situação de insegurança alimentar e nutricional. Com isso o programa contribui para fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local.

Serviço:

Oficinas de Capacitação do PAA 2025

Região Alto Sertão – município de Monte Alegre de Sergipe/SE

Dia: 11 de março (terça-feira)

Horário: 8h

Local: Sindicato Rural de Montes Claros. Avenida Nossa Senhora da Glória, 1.083 – Monte Alegre de Sergipe/SE.

Região Baixo São Francisco – município de Propriá/SE

Dia: 12 de março (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Instituto Federal de Sergipe. Campus Propriá – BR 101

Região Sul Sergipano – município de Salgado/SE

Dia: 13 de março (quinta-feira)

Horário: 8h

Local: Casa do Jovem Pastor Benvindo Alves Costa, s/n. Centro – Salgado/SE

Região Sertão Ocidental – município de Poço Verde/SE

Dia: 14 de março (sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Rua Pedro da Rocha Sobrinho, 1.177. Poço Verde/SE

Ascom Conab