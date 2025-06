CONBASF entrega ao município de Pacatuba, primeiro PRAD da região do Baixo São Francisco

Nesta quarta-feira, 4, o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) realizou a entrega do primeiro Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) da região do Baixo São Francisco. O documento foi entregue ao município de Pacatuba, em uma cerimônia simbólica que contou com a presença de autoridades locais e representantes do consórcio.

O PRAD tem como finalidade a recuperação ambiental do antigo lixão do município, desativado em 9 de abril de 2021, após cerca de 24 anos de uso irregular para disposição de resíduos sólidos urbanos, sem qualquer tipo de tratamento prévio ou infraestrutura adequada. A área degradada está localizada no povoado Lagoa do Junco, zona rural do município, a cerca de 7 km da sede, e compreende aproximadamente 9.455,7 m², com volume estimado de 1.239,8 m³ de resíduos.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o CONBASF e a Prefeitura de Pacatuba, atendendo às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). O plano foi elaborado pela equipe técnica e multiprofissional do Consórcio, composta por engenheiros civis, agrônomo, ambiental, bióloga e geóloga, além do apoio técnico de um engenheiro da prefeitura municipal.

Durante a cerimônia, a prefeita de Pacatuba, Iara Martins, destacou a relevância do PRAD para o município. “Hoje tivemos a honra em receber o CONBASF para entrega e apresentação do PRAD, que será uma ferramenta essencial para que possamos recuperar a área que era destinada ao lixão da comunidade. Um local que está bastante degradado e que precisa do manejo adequado para recuperarmos a sua biodiversidade, sem poluição e qualquer outra interferência que venha prejudicar o desenvolvimento sustentável daquela localidade”, afirmou.

A prefeita ainda ressaltou o compromisso da gestão municipal com o futuro. “Temos a consciência que esta responsabilidade um dia iria chegar e chegou em nossa gestão. Estamos todos confiantes no PRAD e num futuro próximo onde nossos descendentes, netos e bisnetos, possam colher o fruto desta ação que prioriza o bem-estar de todos, com a preservação do meio ambiente, através de políticas públicas, que possam garantir a sustentabilidade da população sem que haja a degradação da natureza”, entende a prefeita.

O superintendente do CONBASF, Alberto Júnior, reforçou a importância do plano como marco para os municípios consorciados. “A entrega do PRAD ao município de Pacatuba simboliza um passo fundamental na construção de uma nova política de gestão de resíduos sólidos no Baixo São Francisco. Estamos promovendo não apenas a recuperação ambiental, mas também fortalecendo a responsabilidade institucional e o compromisso com as futuras gerações. É uma ação concreta que demonstra que, com cooperação e planejamento, conseguimos transformar passivos ambientais em oportunidades de regeneração e sustentabilidade”, declarou.

O PRAD de Pacatuba deve ser executado no prazo de cinco meses. Entre as ações previstas estão intervenções para estabilização física, química e biológica da área, possibilitando sua reabilitação ecológica e evitando novos impactos ao meio ambiente e à saúde pública.

