CONBASF lança projeto ambiental com foco na recuperação do São Francisco

Nesta sexta-feira, 23, o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) realizará a 1ª edição do Projeto Dia do Chico, uma ação voltada à preservação ambiental e valorização do Rio São Francisco. A estreia acontecerá na cidade de Telha, na Prainha da Adutora, marcando o início de uma série de atividades que, futuramente, serão estendidas aos demais municípios consorciados que margeiam o Velho Chico.

O projeto foi concebido como uma resposta aos impactos ambientais que afetam diretamente o Rio São Francisco, principal corpo hídrico de Sergipe. Ao longo dos anos, atividades como pesca, agricultura, turismo, transporte hidroviário e lazer vêm gerando degradações visíveis nas margens do rio, comprometendo a qualidade da água e a biodiversidade local. A proposta do CONBASF é oferecer alternativas sustentáveis aos municípios consorciados, promovendo ações educativas e práticas que contribuam para a mitigação desses impactos.

De acordo com o superintendente do CONBASF, Alberto Júnior, nesta primeira edição, serão realizadas diversas atividades com o apoio de parceiros. Entre elas estão a soltura de mais de 50 mil alevinos e o plantio de mudas nativas nas margens do rio, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (CODEVASF); coleta de lixo com o envolvimento de estudantes, associações comunitárias e moradores; coleta de óleo de cozinha usado, promovida com o apoio do projeto CAT’Oleo; coletas de amostras para análise da qualidade da água; instalação de placas educativas com orientações ambientais; e capacitações para donos de estabelecimentos comerciais sobre o descarte adequado de resíduos.

“Antes da ação em campo, o CONBASF realizou uma vistoria técnica na área, identificando os principais pontos de impacto ambiental. Com base nesse diagnóstico, a equipe técnica definiu as ações mais adequadas para Telha, servindo de modelo para futuras edições do projeto nos demais municípios ribeirinhos consorciados”, explicou o superintendente.

Além da execução das atividades, o Dia do Chico também tem um forte caráter educativo. O projeto busca envolver diferentes públicos, como alunos da rede básica de ensino, pescadores locais e empreendedores que atuam em balneários e áreas próximas ao rio. Cada grupo será orientado e incentivado a adotar práticas mais conscientes, contribuindo para a conservação do ambiente e a promoção da saúde coletiva.

O presidente do CONBASF, Lucas Freire, também prefeito Telha, explicou que a iniciativa reconhece que a recuperação de áreas degradadas demanda tempo e esforço conjunto. Por isso, o sucesso do projeto depende diretamente da colaboração entre prefeituras, secretarias municipais, associações comunitárias, empresas privadas, órgãos ambientais e a própria população.

“O Dia do Chico nasce como um símbolo de cuidado com o Rio São Francisco e de mobilização coletiva em defesa do meio ambiente. A expectativa é de que a ação em Telha sirva de inspiração para outras cidades consorciadas, consolidando uma agenda permanente de preservação e uso sustentável dos recursos naturais do Velho Chico. A população está convidada a participar e contribuir com essa transformação, tornando o rio um espaço mais limpo para todos”, ressaltou Freire.

Por Ascom/CONBASF

Foto: Silvio Oliveira