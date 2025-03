CONBASF recolhe mais de 2 mil pneus inservíveis para destinação correta

Com o projeto de descarte de pneus inservíveis do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF), mais de 2 mil pneus foram recolhidos e encaminhados para o processo de descarte ambientalmente correto, em parceria com a Reciclanip, uma iniciativa da indústria brasileira focada na responsabilidade pós-consumo e logística reversa.

A ação inicial envolveu oito municípios consorciados, que ao longo de aproximadamente três meses, encaminharam os pneus à Unidade de Transbordo de Propriá, administrada pelo CONBASF, que durante esse período armazenou os materiais até o momento de coleta da Reciclanip, contando com o apoio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Japoatã.

O superintendente do CONBASF, Alberto Junior, explica que os pneus inservíveis são aqueles que não podem mais ser utilizados em veículos, seja devido ao excesso de desgaste, danos irreparáveis ou a falta de condições de segurança para circulação. Esses pneus, quando descartados de maneira inadequada, podem causar sérios problemas ambientais e de saúde pública, como o acúmulo de água parada, que favorece a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue.

Com o projeto do CONBASF, os pneus são encaminhados pelos municípios e armazenados na Unidade de Transbordo de Propriá até serem recolhidos pela Reciclanip, que transporta os materiais para Feira de Santana/BA, sem custo adicional para as gestões municipais no encaminhamento desse material.

Com essa ação, o CONBASF busca combater os problemas causados pelo acúmulo de pneus inservíveis e promover a conscientização sobre a responsabilidade ambiental e logística reversa. A Reciclanip realiza o recolhimento e encaminha os materiais para destinação final, reaproveitando-os como fonte de energia alternativa para empresas cimenteiras e matéria-prima para outras indústrias.

O presidente do CONBASF, prefeito de Telha, Lucas Freire, destacou a importância do projeto. “Estamos comprometidos com a preservação do meio ambiente e com o bem-estar da nossa população. O descarte correto dos pneus é essencial para evitar problemas que afetam diretamente a saúde pública. A colaboração dos municípios e das associações de catadores tem sido fundamental para o sucesso dessa ação”, pontuou.

O presidente explicou que os municípios consorciados devem enviar os pneus separados dos demais resíduos, durante o horário de funcionamento da Unidade de Transbordo, e fala sobre as expectativas para este projeto. “A expectativa é que o número de pneus recolhidos aumente nos próximos meses. Esperamos que mais municípios se engajem na destinação ambientalmente adequada desses resíduos”, revelou Lucas Freire.

Fonte: Ascom/CONBASF