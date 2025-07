CONBASF SERÁ BENEFICIADO COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E UNIDADE DE TRANSBORDO DE PROPRIÁ

A Central de Triagem de Materiais Recicláveis e a Unidade de Transbordo de Propriá passarão por uma ampla reforma e requalificação. A iniciativa é fruto da parceria entre o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e a Agência Peixe Vivo, e representa um avanço para a gestão de resíduos sólidos nos municípios consorciados ao Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF).

A ordem de serviço foi assinada pela Agência Peixe Vivo, autorizando o início das obras que beneficiarão diretamente o CONBASF e todos os municípios que integram o consórcio. A Central de Triagem é o espaço onde os resíduos recicláveis são recebidos, separados e destinados corretamente. Já a Unidade de Transbordo é o espaço que viabiliza o transporte adequado dos rejeitos, que são encaminhados para o aterro sanitário, garantindo o cumprimento da legislação ambiental e evitando o descarte irregular.

Entre as melhorias previstas está a pavimentação completa da área, garantindo melhores condições de trânsito interno, inclusive em dias de chuva. Serão aplicados pisos de alta resistência nos galpões, o que deve impactar diretamente na qualidade do ambiente de trabalho para os cooperados. Também será implantada uma balança rodoviária, que trará mais precisão no controle do peso dos resíduos transportados pelos caminhões coletores.

Outros avanços incluem a construção de uma nova rampa de transferência de resíduos, maior e coberta, que facilitará o descarregamento e trará mais segurança para os operadores. A estrutura contará ainda com uma passarela para movimentação segura dos funcionários, estacionamento coberto, área de descanso para motoristas e auxiliares dos municípios consorciados.

Para o presidente do CONBASF, o momento é de celebração. “Essa obra é um divisor de águas para o sistema de gestão de resíduos da nossa região. Estamos garantindo estrutura, dignidade e eficiência tanto para os trabalhadores da cooperativa quanto para os municípios consorciados”, afirmou o presidente.

Além das melhorias na estrutura, a área da cooperativa de catadores será ampliada, o que deve aumentar a produtividade e dar melhores condições de trabalho para quem atua na reciclagem. O projeto também inclui paisagismo, reforçando a preocupação do consórcio com sustentabilidade e qualidade de vida.

O presidente também faz questão de agradecer os parceiros institucionais. “Agradecemos imensamente ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, na pessoa do presidente Maciel Oliveira, do coordenador Anivaldo e da nossa parceira de todas as horas, Rosa Cecília. Nosso reconhecimento também à Agência Peixe Vivo, por confiar na capacidade do CONBASF de transformar essa realidade em benefício para os municípios e a população”, concluiu Lucas.

Por Ascom/CONBASF – Innuve Comunicação