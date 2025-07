Concessão de medidas protetivas cresce mais de 32% em Sergipe

Fruto do fortalecimento das campanhas de orientação e conscientização sobre a importância da denúncia, o número de medidas protetivas concedidas em Sergipe teve um aumento de 32,3% no comparativo entre 2023 e 2024. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira, 24, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

De acordo com o levantamento, 4.254 medidas protetivas foram concedidas em 2023. Já em 2024, o número saltou para 5.631, o que demonstra não apenas o crescimento das solicitações, mas também o avanço no acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência.

Para a delegada Lara Schuster, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracaju, vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), os dados refletem o impacto direto das campanhas educativas. “Ações como o ‘Rompa o Ciclo’ e a campanha nacional ‘Agosto Lilás’ têm reforçado a importância de romper o silêncio e denunciar. Muitas mulheres têm entendido que a denúncia é o primeiro passo para interromper o ciclo da violência e buscar proteção”, ressaltou.

A delegada também destacou que as vítimas não precisam sair de casa para solicitar ajuda. “A Delegacia Virtual da Mulher é uma ferramenta importante, que possibilita o registro de ocorrências e a solicitação de medidas protetivas sem que a vítima precise ir presencialmente até uma delegacia. Isso, somado ao plantão 24h da Deam, amplia o acesso das mulheres aos seus direitos e à segurança”, afirmou.

Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados de forma anônima, por meio dos seguintes canais: Disque-Denúncia (181) da Polícia Civil, Central de Atendimento à Mulher (180), Polícia Militar (190) e pela Delegacia Virtual da Mulher (Devir Mulher), disponível no site delegaciavirtual.ssp.se.gov.br. A denúncia é essencial para interromper ciclos de violência e salvar vidas.

