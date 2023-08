Concluído, curso de Informática Básica marca sucesso da Escola do Legislativo de Pacatuba

As turmas do Curso de Informática Básica, promovido pela Escola do Legislativo Professora Aliete Carlos dos Santos, celebraram com entusiasmo a conclusão de suas atividades. Ao todo, 40 alunos foram aprovados, totalizando uma carga horária de 70 horas de aprendizado.

O curso, ministrado pelo professor do SENAC, Leonardo, teve como objetivo fornecer conhecimentos essenciais em informática, visando capacitar os participantes para lidar com as demandas tecnológicas. A conclusão das turmas representa um marco importante, destacando o comprometimento e dedicação dos alunos em adquirir habilidades fundamentais no campo da informática.

Ter conhecimentos em informática tornou-se essencial nos dias atuais, em que a tecnologia está presente em praticamente todas as áreas profissionais. A capacidade de utilizar ferramentas digitais, compreender conceitos básicos de informática e navegar na internet de forma segura são habilidades indispensáveis para o mercado de trabalho e para o dia a dia.

Os alunos do curso compartilharam suas experiências e a importância de adquirir conhecimentos em informática. “Agradeço a Escola do Legislativo por proporcionar esse curso. Um curso ótimo onde aprendi muito sobre tecnologia. Agora me sinto mais confiante para lidar com tarefas que envolvem o uso do computador e estou pronto para buscar novas oportunidades profissionais”, disse Mateus Costa.

“Quero agradecer a todo apoio que nós tivemos aqui, em nome da vereadora Leilane Quitério e dos demais vereadores, que nos presentearam com esses cursos e com os outros que já estão abertas as inscrições. Aproveitem a oportunidade para se inscrever porque precisamos desse tipo de oportunidade que os gestores estão trazendo”, complementou Elizângela Gomes, aluna do turno vespertino.

A conclusão das turmas do Curso de Informática Básica é motivo de orgulho para a diretora da Escola, a vereadora Leilane Quitério, que parabenizou todos os alunos aprovados. “O conhecimento adquirido certamente abrirá portas e proporcionará oportunidades de crescimento pessoal e profissional”, concluiu.

Texto e foto: Ascom CMP/Divulgação