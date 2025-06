Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão destaca dedicação e protagonismo feminino

O Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão seguiu para o segundo dia de apresentações nesta quarta-feira, 25, com a etapa classificatória reunindo os grupos Assum Preto, Meu Sertão, Cangaceiros da Boa, Rosa Dourada e Asa Dourada. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), mais uma vez lotou o espaço e evidenciou o esforço e a paixão de quem faz a tradição acontecer.

O protagonismo feminino é destaque nos grupos sergipanos. Valéria São Pedro, presidente do grupo Século XX, destacou a rede de apoio da família para conseguir participar da temporada de concursos. “São seis a oito meses de muita luta, dedicação e noites perdidas. A gente abdica de muita coisa para estar na quadrilha durante todo o período de competições. Tenho um filho autista e ele fica com minha mãe. Tenho essa rede de apoio para poder vir. Quadrilha junina é a minha paixão, é a minha vida”, destacou.

Para quem participa das quadrilhas, conciliar trabalho, família e ensaios exige dedicação e, principalmente, amor pela cultura popular. A vocalista do grupo Assum Preto, Jaqueline Lambert, compartilhou sua rotina dividida entre múltiplas tarefas. “É um ano inteiro de ensaio, praticamente. Tenho outras atividades, sou auxiliar administrativo e financeiro de uma empresa, mãe, dona de casa, esposa, enfim, é uma rotina muito corrida, mas que faço por amor à música, à cultura, à nossa arte. A quadrilha junina é muito importante não só para Sergipe, mas para todo o Nordeste. É uma tradição que a gente não pode deixar morrer, precisa ser tratada com carinho”, afirmou.

Da mesma forma, para a presidente do grupo Rala Rala, Mirelly Oliveira. “Sempre digo que fazer quadrilha é ter amor. A gente ama a cultura e, por isso, enfrenta muitas coisas para estar aqui, como conciliar o trabalho, cuidar dos filhos, presidir um grupo com mais de 100 integrantes. O que resume tudo isso é o amor pelo que fazemos, pela tradição e pelo nosso Nordeste”, pontuou.

Também artista e cantora, Rebecca Melo contou sobre a intensidade na rotina durante o mês de junho. “É um desafio dividir as paixões: dançar quadrilha e cantar forró. A agenda de apresentações é grande, dançamos quase todos os dias, e ainda tenho meus shows, sozinha e com meu grupo, mas eu não consigo abrir mão de nenhuma das duas coisas porque ambas me fazem feliz. É viver o São João de forma plena”, frisou.

Resultado da noite

Foram classificados para a semifinal os grupos Século XX, em primeiro lugar; Meu Sertão, em segundo; e Rala Rala, em terceiro. Foram eliminados os grupos Cangaceiros da Boa, Rosa Dourada e Assum Preto.

A programação segue nesta quinta-feira, 26, com a terceira noite da etapa classificatória. Disputam três vagas para a semifinal os grupos Flor do Sertão, Pioneiros da Roça, Pisa na Brasa, Amor Caipira, Balanço do Nordeste e Raio da Silibrina.

Foto: Júlia Rodrigues